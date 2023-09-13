Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Toserba di Bogor Dibobol Maling, Payung hingga Speaker Aktif Raib

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |17:09 WIB
Toserba di Bogor Dibobol Maling, Payung hingga Speaker Aktif Raib
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BOGOR - Aksi pencurian toko serba ada terjadi di wilayah Ciampea, Kabupaten Bogor. Beberapa barang raib digondol pelaku dengan total sekitar Rp4 juta.

Kapolsek Ciampea, Kompol Suminto mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa 12 September 2023. Pelaku diketahui berjumlah 5 orang masuk ke dalam toko dengan cara membobol kunci rolling door.

"Pelaku merusak gembok dan rumah kunci rolling door. Pelaku berjumlah lima orang," kata Suminto dalam keterangannya, Rabu (13/9/2023).

Aksi pencurian tersebut pun dilaporkan ke polisi pagi tadi. Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

