Cegah Penyakit ISPA, MNC Peduli dan Skrineer Bagikan 150.000 Masker ke Pengguna KRL

JAKARTA - Polusi udara saat ini masih menjadi permasalahan bagi masyarakat DKI Jakarta beberapa waktu belakangan ini. Hal itu terlihat dari Ibu Kota menempati posisi pertama menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.

Melihat kondisi tersebut, MNC Peduli bersama Skrineer berpartisipasi dalam membagikan 2 juta masker kepada masyarakat. Dalam pemberian kali ini Rabu (13/9/2023), sebanyak 150.000 masker dibagikan melalui Kereta Commuter Indonesia di Stasiun Jakarta Kota, Jakarta Barat.

Pemberian masker ini diserahkan langsung oleh Roy Tanusudiro selaku CEO Skrineer dan diterima oleh Leza Arlan sebagai Manajer Humas PT KCI.

Ketua MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo menyebutkan, kegiatan ini merupakan rangkaian kerjasama dalam menyalurkan 2 juta masker kepada masyarakat DKI Jakarta.

“2 juta masker ini akan kami serahkan secara langsung maupun melalui institusi transportasi publik,” kata Jessica.