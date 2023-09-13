Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cegah Penyakit ISPA, MNC Peduli dan Skrineer Bagikan 150.000 Masker ke Pengguna KRL

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |20:08 WIB
Cegah Penyakit ISPA, MNC Peduli dan Skrineer Bagikan 150.000 Masker ke Pengguna KRL
A
A
A

JAKARTA - Polusi udara saat ini masih menjadi permasalahan bagi masyarakat DKI Jakarta beberapa waktu belakangan ini. Hal itu terlihat dari Ibu Kota menempati posisi pertama menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.

Melihat kondisi tersebut, MNC Peduli bersama Skrineer berpartisipasi dalam membagikan 2 juta masker kepada masyarakat. Dalam pemberian kali ini Rabu (13/9/2023), sebanyak 150.000 masker dibagikan melalui Kereta Commuter Indonesia di Stasiun Jakarta Kota, Jakarta Barat.

Pemberian masker ini diserahkan langsung oleh Roy Tanusudiro selaku CEO Skrineer dan diterima oleh Leza Arlan sebagai Manajer Humas PT KCI.

Ketua MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo menyebutkan, kegiatan ini merupakan rangkaian kerjasama dalam menyalurkan 2 juta masker kepada masyarakat DKI Jakarta.

“2 juta masker ini akan kami serahkan secara langsung maupun melalui institusi transportasi publik,” kata Jessica.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KRL MNC Peduli
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190942//wali_nagari_salareh_aia_timur_ahmad_fauzi-oDGb_large.jpg
Wali Nagari Salareh Aia Timur Apresiasi Bantuan MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190924//wakil_ketua_mnc_peduli_syafril_nasution_di_posko_pengungsian_nagari_salareh_aia_timur-l7hH_large.jpg
MNC Peduli Salurkan 8,5 Ton Logistik untuk Korban Banjir Bandang Agam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/624/3190905//mnc_peduli-poAh_large.jpg
Peduli Sumatera-Aceh, Global Prestasi School Serahkan Donasi Lewat MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190795//kereta_bandara-7NhV_large.jpg
Kereta Bandara Tabrak Mobil di Lintasan Stasiun Poris, Perjalanan KRL Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/624/3190653//regina_pacis-JUSs_large.jpeg
Tak Sekadar Belajar di Kelas, Siswa Regina Pacis Tumbuhkan Empati Lewat Donasi Banjir Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/624/3190629//regina_pacis-GaUz_large.jpg
Sekolah Regina Pacis Jakarta Salurkan Bantuan ke Sumatera Melalui MNC Peduli 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement