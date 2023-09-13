Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli dan Skrineer Bagikan 150.000 Masker, PT KCI: Program yang Sangat Baik

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |20:28 WIB
MNC Peduli dan Skrineer Bagikan 150.000 Masker, PT KCI: Program yang Sangat Baik
A
A
A

JAKARTA - MNC Peduli bersama Skrineer membagikan 150.000 masker kepada para pengguna dan pegawai Kereta Commuter Indonesia (KCI) di Stasiun Jakarta Kota, Jakarta Barat, Rabu (13/9/2023).

Manajer Humas PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Leza Arlan, menyambut baik kolaborasi yang dilakukan oleh MNC Peduli bersama Skrineer. Menurutnya, kolaborasi yang dilakukan tersebut sejalan dengan program PT KCI yang menggalakan Green Commuter.

Selain itu, ia mengungkapkan kolaborasi yang dilakukan oleh MNC Peduli dan Skrineer juga membantu masyarakat akan lingkungan sekitar mengingat saat ini Ibu Kota dihadapkan permasalahan polusi udara.

“Sangat baik sekali, memang untuk COVID-19 sudah masa transisi, tapi kita juga tetep waspada dengan lingkungan sekitar, justru sekarang ada polusi yang lebih bahaya,” kata Leza saat ditemui di Stasiun Jakarta Kota.

Leza mengatakan program pembagian masker kepada masyarakat di tengah permasalahan polusi udara di Ibu Kota sangat diperlukan. Sebab, ia menyebutkan setiap harinya sebanyak 850 ribu pelanggan menggunakan commuter line.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PT KCI MNC Peduli
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190942//wali_nagari_salareh_aia_timur_ahmad_fauzi-oDGb_large.jpg
Wali Nagari Salareh Aia Timur Apresiasi Bantuan MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190924//wakil_ketua_mnc_peduli_syafril_nasution_di_posko_pengungsian_nagari_salareh_aia_timur-l7hH_large.jpg
MNC Peduli Salurkan 8,5 Ton Logistik untuk Korban Banjir Bandang Agam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/624/3190905//mnc_peduli-poAh_large.jpg
Peduli Sumatera-Aceh, Global Prestasi School Serahkan Donasi Lewat MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/624/3190653//regina_pacis-JUSs_large.jpeg
Tak Sekadar Belajar di Kelas, Siswa Regina Pacis Tumbuhkan Empati Lewat Donasi Banjir Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/624/3190629//regina_pacis-GaUz_large.jpg
Sekolah Regina Pacis Jakarta Salurkan Bantuan ke Sumatera Melalui MNC Peduli 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/482/3190019//kaki_palsu-Ccup_large.jpg
Kinderfield School dan MNC Peduli Bagikan 12 Kaki Palsu, Tanamkan Nilai Berbagi Sejak Dini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement