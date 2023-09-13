MNC Peduli dan Skrineer Bagikan 150.000 Masker, PT KCI: Program yang Sangat Baik

JAKARTA - MNC Peduli bersama Skrineer membagikan 150.000 masker kepada para pengguna dan pegawai Kereta Commuter Indonesia (KCI) di Stasiun Jakarta Kota, Jakarta Barat, Rabu (13/9/2023).

Manajer Humas PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Leza Arlan, menyambut baik kolaborasi yang dilakukan oleh MNC Peduli bersama Skrineer. Menurutnya, kolaborasi yang dilakukan tersebut sejalan dengan program PT KCI yang menggalakan Green Commuter.

Selain itu, ia mengungkapkan kolaborasi yang dilakukan oleh MNC Peduli dan Skrineer juga membantu masyarakat akan lingkungan sekitar mengingat saat ini Ibu Kota dihadapkan permasalahan polusi udara.

“Sangat baik sekali, memang untuk COVID-19 sudah masa transisi, tapi kita juga tetep waspada dengan lingkungan sekitar, justru sekarang ada polusi yang lebih bahaya,” kata Leza saat ditemui di Stasiun Jakarta Kota.

Leza mengatakan program pembagian masker kepada masyarakat di tengah permasalahan polusi udara di Ibu Kota sangat diperlukan. Sebab, ia menyebutkan setiap harinya sebanyak 850 ribu pelanggan menggunakan commuter line.