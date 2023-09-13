Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
MEGAPOLITAN

Berkelahi di Tengah Jalan, 2 Pelajar SMK Bogor Ditangkap Polisi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |20:40 WIB
Berkelahi di Tengah Jalan, 2 Pelajar SMK Bogor Ditangkap Polisi
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Sejumlah pelajar SMK terlibat perkelahian di sekitaran Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor. Dua orang di antaranya berhasil diamankan warga dan polisi.

Kapolsek Ciawi Kompol Agus Hidayat mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Rabu 13 September 2023 sore tadi. Berawal dari dua kelompok pelajar SMK berbeda yang hendak pulang naik angkot bertemu di sekitaran Pasar Ciawi.

"Mau pulang naik angkot. Turun di Pasar Ciawi, terus mau naik angkot lagi ke arah Caringin. Ketemu dua orang anak SMK lain kemudian ejek-ejekan," kata Agus dikonfirmasi, Rabu (13/9/2023).

Dari situlah, kedua kelompok pelajar yang berjumlah 4 orang itu berkelahi di tengah jalan sehingga membuat kemacetan. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung melerai dan mengamankan dua pelajar.

"Yang dua ini sempat diamankan masyarakat. Jadi kita bawa ke sini (Polsek Ciawi)," ujarnya.

Saat ini, kedua pelajar SMK tersebut masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh polisi. Orangtua dan pihak sekolah sudah dipanggil ke Polsek Ciawi.

"Sudah (dipanggil), orangtua sama pihak sekolah sudah ada. Mungkin kita biarkan dulu, kita mintai keterangan dulu. Nggak ada (luka), berantemnya di tengah jalan akhirnya bikin macet," pungkas Agus.

(Arief Setyadi )

      
