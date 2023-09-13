Diduga Akibat Tabunan, Lahan Tempat Rongsokan Pesawat di Bojongsari Terbakar

DEPOK - Sebuah lahan kosong tempat rongsokan pesawat terbang di Jalan Curug RT 2 RW 19, Pondok Petir, Bojongsari, Depok kebakaran pada Rabu (13/9/2023) sore. Adapun penyebab kebakaran diduga akibat tabunan atau timbunan sampah yang dibakar.

"Penanggulangan kebakaran (lahan kosong tempat rongsokan pesawat). Penyebab diduga tabunan," ucap Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Denny Romulo saat dikonfirmasi.

"Luas area yang terbakar kurang lebih 200 meter persegi," tambahnya.

Denny menyebut, sebanyak dua orang atau satu kepala keluarga (KK) berhasil diselamatkan dari insiden kebakaran tersebut. "Korban jiwa yang diselamatkan 1 KK, 1 laki-laki dan 1 perempuan," ujarnya.

Lebih lanjut, Denny mengatakan sebanyak tiga unit pemadam kebakaran untuk memadamkan api. "Pengerahan unit 3 milik UPT Bojongsari," ujarnya.

