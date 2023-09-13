Gagal Nyalip, Pemotor Tewas Terlindas Truk Trailer di Cilincing

JAKARTA - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Tugu, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (13/9/2023) sore. Seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas truk trailer saat hendak menyalip di sisi kanan.

Salah satu warga setempat, Karel (36) mengatakan, kejadian ini bermula saat pengendara motor B 5308 TDK jalan dari arah Budhi Dharma menuju arah Semper dan mencoba menyalip Truk Trailer dari arah yang sama.

"Satu arah sama truk karena jalan tengah kan ada yang bolong tuh. Mungkin goyang badannya kesenggol sama bodi tengah kontainer ini," kata Karel saat ditemui di lokasi.

Dari kejadian serempetan tersebut, menurut Karel, pengendara motor terjatuh dan terlindas ban belakang truk trailer tersebut hingga bagian kepala mengalami luka yang serius dan tewas di lokasi.

Karel menambahkan, atas kejadian tersebut warga bersama pengendara lainnya mengejar pelaku namun hanya menemukan truknya yang terparkir. Sedangkan sang sopir melarikan diri.

Atas kejadian tersebut, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk proses autopsi. Kejadian ini langsung ditangani Unit Laka Satuan Lalu lintas Wilayah Jakarta Utara.

(Arief Setyadi )