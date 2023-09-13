Warga Rasakan Manfaat Layanan Cek Kesehatan Gratis dari Relawan Ganjar Pranowo

JAKARTA - Para warga Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar), berbondong-bondong memeriksakan kesehatan mereka dalam program layanan pengecekan kesehatan gratis oleh sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Warung Tegal (Kowarteg) Indonesia, Rabu (13/9/2023).

Kegiatan tersebut meliputi pengecekan tes tensi darah, kolesterol, dan gula darah.

Yuswarni sebagai peserta cek kesehatan gratis sangat bahagia karena kadar kolesterol dalam tubuhnya turun setelah ikut layanan ini.

"Saya penderita darah tinggi dan kolesterol. Tiap bulan saya cek di puskesmas. Kemarin kolesterol masih tinggi. Sekarang alhamdulillah kolesterol saya turun," ucapnya.

Perempuan berusia 55 tahun tersebut mengatakan program layanan kesehatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di sini, khususnya para lansia.

"Berkat adanya pengecekan kesehatan gratis ini, saya jadi tahu kondisi terkini kesehatan saya," katanya.

Yuswarni juga mengecek kadar tensi darahnya yang belakangan naik. "Selain cek kolesterol, ada cek tensi darah. Memang saya penyintas darah tinggi, tiap hari mengonsumsi obat," ujarnya.