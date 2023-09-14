Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Para Artis Naik Kereta Cepat Bareng Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |00:10 WIB
Cerita Para Artis Naik Kereta Cepat Bareng Jokowi
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak serta sejumlah penggiat seni Tanah Air untuk mencoba moda transportasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dari Stasiun KCJB Halim menuju Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 13 September 2023.

Para penggiat seni mengaku sangat senang dan bangga mendapat kesempatan untuk mencoba langsung kereta cepat pertama di Indonesia tersebut. Raffi Ahmad, salah satunya mengakui sangat senang dan berharap kereta cepat dapat mengurai kemacetan.

“Senang banget bersama Bapak Jokowi uji coba langsung, sebentar lagi beroperasi dan saya juga sebagai orang yang lahirnya di Bandung, kerja sekarang di Jakarta merasa senang sekali menggunakan kereta cepat ini bisa mengurai kemacetan,” kata Raffi.

Raffi Ahmad pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah merealisasikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Raffi menilai, kehadiran kereta cepat di Indonesia menjadi bukti bahwa Indonesia semakin maju.

“Bapak Jokowi terima kasih banyak, ini adalah salah satu bukti bahwa Indonesia semakin maju dan kereta cepat ini sangat membanggakan sekali buat kita Indonesia," ucap Raffi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement