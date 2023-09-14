Cerita Para Artis Naik Kereta Cepat Bareng Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak serta sejumlah penggiat seni Tanah Air untuk mencoba moda transportasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dari Stasiun KCJB Halim menuju Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 13 September 2023.

Para penggiat seni mengaku sangat senang dan bangga mendapat kesempatan untuk mencoba langsung kereta cepat pertama di Indonesia tersebut. Raffi Ahmad, salah satunya mengakui sangat senang dan berharap kereta cepat dapat mengurai kemacetan.

“Senang banget bersama Bapak Jokowi uji coba langsung, sebentar lagi beroperasi dan saya juga sebagai orang yang lahirnya di Bandung, kerja sekarang di Jakarta merasa senang sekali menggunakan kereta cepat ini bisa mengurai kemacetan,” kata Raffi.

Raffi Ahmad pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah merealisasikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Raffi menilai, kehadiran kereta cepat di Indonesia menjadi bukti bahwa Indonesia semakin maju.

“Bapak Jokowi terima kasih banyak, ini adalah salah satu bukti bahwa Indonesia semakin maju dan kereta cepat ini sangat membanggakan sekali buat kita Indonesia," ucap Raffi.