Balas Pantun Sekjen PDIP, Sandiaga Uno: Ada Harapan Masyarakat Semakin Sejahtera

SEMARANG – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno membalas pantun yang dilontarkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto terkait Bacawapres Ganjar Pranowo.
Lewat pantun, Sandiaga memuji Hasto.
Jalan-jalan ke Tanah Abang
Jangan lupa membeli sukun
Demokrasi Indonesia semakin berkembang
Insyaallah dengan bantuan Mas Hasto
Indonesia semakin rukun
Sandiaga Uno membacakan pantun itu saat ditanyakan terkait pantun dari Hasto itu.
Sandiaga Uno yang juga politisi PPP ketika itu bersama Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita meninjau Pasar Kuliner Sentiling gelaran Festival Kota Lama, Kota Semarang, Rabu (13/9/2023) malam.
“Pantun kan harus dibalas pantun,” ungkap Sandiaga Uno.