Patut Diapresiasi, Video Manifesto Ganjar Pranowo Otokritik Demokrasi Jelang Pemilu

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo mengunggah video yang mengisahkan perjalanan hidupnya bertajuk #ManifestoGanjar. Dalam video yang diunggah di akun Youtube-nya, Ganjar Pranowo mengajak menjadikan Pilpres 2024 sebagai ajang adu gagasan, bukan perpecahan.

Menurut Pengamat komunikasi politik, M. Lukman, langkah yang dilakukan Ganjar merupakan hal positif. Sehingga ia menekankan agar diikuti calon presiden lainnya.

Bila dilihat dari sejarah, kata Lukman, Manifesto bukanlah sekadar pernyataan terbuka. Namun, wajib dimiliki semua pemimpin.

“Manifesto harus dilihat sebagai sumpah atas sikap dan pandangan seseorang, daripada sekadar 'pernyataan terbuka', kenapa? Karena manifesto mempunyai efek domino bagi tumbuhnya gerakan kolektif yg mempersatukan bangsa dalam mencapai tujuan tertentu," ujar M. Lukman dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (14/9/2023).

“Calon pemimpin wajib mempunyai manifesto untuk beberapa hal: pertama: sebagai tolok ukur terkait seberapa dalam wawasan, gagasan, dan--khususnya- sense of belonging pemimpin tersebut benar-benar sanggup menganalisis varian permasalahan masyarakat serta keakuratannya memutuskan penyelesaian yang tidak melulu merugikan masyarakat,” katanya.

Dalam video berjudul “Manifesto #1: Mari Bersatu Bukan Berseteru” hanya berdusari 7 menit 2 detik. Ganjar terlihat rapi dengan kemeja putih, rambut yang tersisir, duduk menghadap kamera.

Kemudian, bakal capres yang didukung Partai Perindo itu mengisahkan perjalanan hidupnya secara singkat dan mengungkap manifesto politiknya. Pernyataan Ganjar dalam manifesto tersebut, kata Lukman, patut diapresiasi dan tidak semata-mata dianggap sebagai gimmick.