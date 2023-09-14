Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Divonis 12 Tahun Penjara, Mardani Maming Diberhentikan Sebagai Bendahara Umum PBNU

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |08:26 WIB
Divonis 12 Tahun Penjara, Mardani Maming Diberhentikan Sebagai Bendahara Umum PBNU
Mardani Maming Dicopot Jadi Bendum PBNU/Foto: Antara
A
A
A

JAKARTA-Mardani Maming resmi diberhentikan secara hormat dari jabatannya sebagai Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Adapun Mardani Maming digantikan oleh H Gudfan Arif yang semula menjabat sebagai Bendahara PBNU.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak banding yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) ini.

MA melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Kalsel memutuskan memperberat hukuman Mardani Maming dengan vonis 12 tahun penjara. Vonis ini lebih tinggi dibandingkan putusan pada pengadilan sebelumnya.

"PBNU memberhentikan dengan hormat KH Amiruddin Nahrawi, H Ulyas Taha, dan H Robikin Emhas dari jabatan ketua PBNU. PBNU juga memberhentikan H Mardani H Maming dari jabatan bendahara umum PBNU dan H Ahmad Nadzir, H Burhanuddin Mochsen, dan H Ashari Tambunan dari bendahara PBNU. Pemberhentian ini disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama ini,"dikutip dalam laman resmi NU Online, Kamis (14/9/2023).

Selain itu, PBNU juga menetapkan KH Masyhuri Malik yang semula menjabat sebagai a’wan PBNU menjadi Ketua PBNU, H Nusron Wahid yang semula Wakil Ketua Umum PBNU menjadi Ketua PBNU, dan H Amin Said Husni yang semula Ketua PBNU menjadi Wakil Ketua Umum PBNU.

PBNU juga menetapkan H Mohammad Jusuf Hamka yang semula Ketua PBNU menjadi Bendahara PBNU dan H Fahmy Akbar Idries semula Bendahara PBNU menjadi Ketua PBNU.

Sementara itu, H Mohammad Faesal yang semula Wakil Sekretaris Jenderal PBNU ditetapkan menjadi Ketua PBNU. PBNU juga menetapkan A Suaedy dan KH Ulil Abshar Abdalla sebagai Ketua PBNU, serta Hj Safira Machrusah, H Amir Ma’ruf, dan H Ahmad Ginanjar Sya’ban sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PBNU.

