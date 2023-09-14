Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Operasi Intelijen Opsus Soeharto, Bikin Eks PKI Mati Kutu

Solichan Arif , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |08:26 WIB
Kisah Operasi Intelijen Opsus Soeharto, Bikin Eks PKI Mati Kutu
Soeharto dan Soekarno (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pasca G30S PKI atau peristiwa 30 September 1965 dan Presiden Soeharto menggantikan pemerintahan Soekarno atau Bung Karno, Opsus (Operasi Khusus) dibentuk di mana salah satu misinya membentengi negara dari bangkitnya komunisme.

Hal itu mengingat PKI (Partai Komunis Indonesia) memiliki pengalaman sejarah jatuh dan bangkit. Setidaknya PKI kembali bangkit pasca peristiwa pemberontakan November 1926 yang gagal.

Kemudian, bangkit kembali pasca peristiwa Madiun September 1948. Bahkan, PKI menjadi partai politik dengan perolehan suara empat besar pada Pemilu 1955, yakni bersaing dengan PNI, Masyumi dan NU.

Opsus yang dikomandani oleh Ali Moertopo mengawasi setiap gerak anasir komunisme, yakni bahkan pergerakan yang dimungkinkan muncul dari negara lain. Tidak terkecuali Amerika dan sekutunya, Opsus juga diam-diam mengawasi.

“Termasuk Amerika dan sekutunya, sampai memantau perkembangan paham komunisme di Hongkong,” demikian dikutip dari buku Legenda Pasukan Komando Dari Kopassus Sampai Operasi Khusus (2017).

Pantauan yang dilakukan berlangsung detil. Di Hongkong, agen Opsus mengamati setiap perkembangan situasi dari berbagai sektor. Yakni mulai budaya, sosial dan perekonomian.

Perkembangan komunis diamati melalui berbagai pagelaran seni, memantau isu media massa, termasuk melibatkan diri ke dalam berbagai diskusi publik.

Begitu juga di dalam negeri. Opsus juga tidak berhenti melakukan penggalangan berbagai kekuatan sosial politik guna mengokohkan kekuasaan Presiden Soeharto.

