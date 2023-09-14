Gaya Hidup Mewah Luluk Nuril Berbanding Terbalik dengan Penghasilan Suami Ternyata dari Hasil Bisnis Ini

PROBOLINGGO - Seleb TikTok Probolinggo Luluk Sofiatul Jannah alias Luluk Nuril yang membentak siswi magang di sebuah swalayan masih menjadi sorotan masyarakat.

Polres Probolinggo suda memediasi ke semua pihak dan Luluk Sofiatul Jannah sudah meminta maaf.

Bahkan buntut permasalahan ini Suami Luluk , Bripka Muhamad Nuril Huda yang menjabat Kanit Binmas di salah satu Polsek di Polres Probolinggo dicopot dari jabatannya dan dimutasi sebagai staf di Polres Probolinggo.

Polisi juga serius dan fokus dalam masalah ini. Bahkan saat ini sidang kode etik juga masih dilakukan di Mapolda Jatim.

Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana mengatakan, istri polisi boleh saja bermain media sosial namun harus mencerminkan kepribadian dan ada aturan yang harus ditaati sebagai anggota Bhayangkari.

“Boleh saja bermedia sosial , namun ada aturan yang harus ditaati karena yang bersangkutan sebagai anggota Bhayangkari,“ ujarnya.

Dilihat dari postingan akun TikToknya, Luluk Nuril kerap kali memposting gaya hidupnya yang bergaya hidup mewah. Terlihat dalam unggahan di akun TikTok dan Instagramnya Luluk berada di tempat tempat wisata.

Banyak warganet bertanya apa usaha Luluk Nuril dan berapa gaji suaminya yang berpangkat brigadir kepala (Bripka).