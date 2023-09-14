Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertolak ke China, Wapres Perluas Jangkauan Produk Halal Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |09:16 WIB
Bertolak ke China, Wapres Perluas Jangkauan Produk Halal Indonesia
Wapres Ma'ruf Amin bertolak ke China (Foto: Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, bertolak ke China, Kamis (14/9/2023). Wapres akan sepekan hingga 19 September 2023 di China untuk melakukan serangkaian kunjungan kerja. Salah satunya perluas jangkauan produk halal Indonesia di China.

“Pagi hari ini, Wapres akan melakukan kunjungan ke negara Tiongkok dalam waktu beberapa hari,” kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangannya.

Untuk diketahui, Wapres beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin dan rombongan terbatas lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta menuju Bandara Internasional Fuzhou Changle, Fuzhou, Fujian, RRT pada pukul 09.00 WIB menggunakan Pesawat Garuda Indonesia (GIA-2).

Dalam lawatannya ke negeri Tirai Bambu selama beberapa hari ke depan ini, Wapres akan mengunjungi kota Fuzhou, Nanning, dan Shanghai. Di Fuzhou, Provinsi Fujian, Wapres akan melakukan beberapa agenda kerja, termasuk melakukan pertemuan dengan Sekretaris CPC Komite Provinsi Fujian/Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Provinsi Fujian, Zhou Zuyi. Ini merupakan pertemuan balasan yang sebelumnya, Zhou Zuyi juga pernah bertemu Wapres di Istana Wapres pada Selasa (9/5/2023) lalu.

“Wapres pernah menerima rombongan pimpinan dari Partai Komunis Tiongkok untuk Provinsi Fujian ini, waktu datang ke Jakarta. Jadi kali ini Wapres akan berkunjung ke sana semacam membalas kunjungan (tersebut),” ujar Masduki.

Selain melakukan pertemuan dengan Zhou Zuyi, lanjut Masduki, di kota ini Wapres juga akan bertemu dengan para pengusaha Fujian yang bergerak di sektor halal, seperti usaha makanan produk kelautan, minuman, dan logistik rantai pasok makanan beku.

“Ini sangat penting karena memang Indonesia bercita-cita ingin menjadi negara yang memproduksi barang-barang halal terbesar di dunia. Selama ini Indonesia hanya menjadi pemakai, nanti akan menjadi produsen. Dalam konteks inilah maka Wapres bertemu dengan para pengusaha halal yang ada di Provinsi Fujian,” urainya.

Setelah menyelesaikan agenda kerjanya di Fuzhou, Wapres kemudian beranjak ke Kota Nanning, Wilayah Otonomi Guangxi untuk melakukan courtessy call dengan Perdana Menteri (PM) RRT, Li Qiang, dan juga bertemu dengan Gubernur Daerah Otonomi Guangxi Zhuang, Lan Tianli.

Lebih jauh, Masduki menyebutkan bahwa pada Minggu pagi, 17 September 2023 Wapres akan menghadiri acara Pembukaan China-ASEAN Expo (CAEXPO) 2023 dan 20th China-ASEAN Business Investment Summit di Osmanthus Hall, Nanning International Convention and Exhibition Center (NICEC).

“Jadi ini adalah pertemuan para pengusaha baik dari ASEAN dan dari Tiongkok untuk bertemu di sana. Ini adalah pertemuan yang juga diharapkan [akan] melahirkan banyak kesepakatan-kesepakatan antara pengusaha-pengusaha Tiongkok dan pengusaha-pengusaha Indonesia,” paparnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/337/3097551/gibran-v1yo_large.jpg
Momen Wapres Bagikan Hadiah Natal di GPIB Paulus Menteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075763/wakil_presiden_maruf_amin-UBLF_large.jpg
Ma’ruf Amin ke Wapres Terpilih Gibran: Koordinasi Itu Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075689/wakil_presiden_maruf_amin-i1ZA_large.jpg
Lengser Jadi Wapres, Ma'ruf Amin: Saya Mengabdi Jadi Kiai dan Kembali ke Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075609/wapres-sRX5_large.jpg
Momen Haru Perpisahan Ma'ruf Amin di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075376/wakil_presiden_maruf_amin-IP2i_large.jpg
Wapres Ma’ruf Amin Terima Penghormatan Water Salute TNI AU, Ini Artinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075304/wapres-AdaP_large.jpg
Wapres Ma'ruf Amin Pamit, Semoga Meninggalkan Kenangan Baik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement