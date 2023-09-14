Bertolak ke China, Wapres Perluas Jangkauan Produk Halal Indonesia

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, bertolak ke China, Kamis (14/9/2023). Wapres akan sepekan hingga 19 September 2023 di China untuk melakukan serangkaian kunjungan kerja. Salah satunya perluas jangkauan produk halal Indonesia di China.

“Pagi hari ini, Wapres akan melakukan kunjungan ke negara Tiongkok dalam waktu beberapa hari,” kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangannya.

Untuk diketahui, Wapres beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin dan rombongan terbatas lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta menuju Bandara Internasional Fuzhou Changle, Fuzhou, Fujian, RRT pada pukul 09.00 WIB menggunakan Pesawat Garuda Indonesia (GIA-2).

Dalam lawatannya ke negeri Tirai Bambu selama beberapa hari ke depan ini, Wapres akan mengunjungi kota Fuzhou, Nanning, dan Shanghai. Di Fuzhou, Provinsi Fujian, Wapres akan melakukan beberapa agenda kerja, termasuk melakukan pertemuan dengan Sekretaris CPC Komite Provinsi Fujian/Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Provinsi Fujian, Zhou Zuyi. Ini merupakan pertemuan balasan yang sebelumnya, Zhou Zuyi juga pernah bertemu Wapres di Istana Wapres pada Selasa (9/5/2023) lalu.

“Wapres pernah menerima rombongan pimpinan dari Partai Komunis Tiongkok untuk Provinsi Fujian ini, waktu datang ke Jakarta. Jadi kali ini Wapres akan berkunjung ke sana semacam membalas kunjungan (tersebut),” ujar Masduki.

Selain melakukan pertemuan dengan Zhou Zuyi, lanjut Masduki, di kota ini Wapres juga akan bertemu dengan para pengusaha Fujian yang bergerak di sektor halal, seperti usaha makanan produk kelautan, minuman, dan logistik rantai pasok makanan beku.

“Ini sangat penting karena memang Indonesia bercita-cita ingin menjadi negara yang memproduksi barang-barang halal terbesar di dunia. Selama ini Indonesia hanya menjadi pemakai, nanti akan menjadi produsen. Dalam konteks inilah maka Wapres bertemu dengan para pengusaha halal yang ada di Provinsi Fujian,” urainya.

Setelah menyelesaikan agenda kerjanya di Fuzhou, Wapres kemudian beranjak ke Kota Nanning, Wilayah Otonomi Guangxi untuk melakukan courtessy call dengan Perdana Menteri (PM) RRT, Li Qiang, dan juga bertemu dengan Gubernur Daerah Otonomi Guangxi Zhuang, Lan Tianli.

Lebih jauh, Masduki menyebutkan bahwa pada Minggu pagi, 17 September 2023 Wapres akan menghadiri acara Pembukaan China-ASEAN Expo (CAEXPO) 2023 dan 20th China-ASEAN Business Investment Summit di Osmanthus Hall, Nanning International Convention and Exhibition Center (NICEC).

“Jadi ini adalah pertemuan para pengusaha baik dari ASEAN dan dari Tiongkok untuk bertemu di sana. Ini adalah pertemuan yang juga diharapkan [akan] melahirkan banyak kesepakatan-kesepakatan antara pengusaha-pengusaha Tiongkok dan pengusaha-pengusaha Indonesia,” paparnya.