Inilah Ajaran Syekh Siti Jenar yang Dianggap Paling Sesat oleh Wali Songo

JAKARTA- Inilah ajaran Syekh Siti Jenar yang dianggap paling sesat oleh Wali Songo. Nama salah satu tokoh penyebar agama Islam di Indonesia satu ini sudah sangat populer di kalangan masyarakat.

Ada banyak kisah yang menyertai Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemah Abang. Salah satunya adalah kontroversi mengenai ajaran yang dianggap sesat oleh para Wali Songo.

Ajaran Syekh Siti Jenar yang dianggap paling sesat oleh Wali Songo tersebut adalah Manunggaling Kawula Gusti. Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (14/9/2023), ajaran tersebut memiliki konsep yang menyimpang dari ajaran Islam.

Maka dari itu, saat para wali dan sejumlah tokoh penting mengetahuinya, mereka melakukan pertemuan di Istana Argapura, Giri atau saat ini disebut Gresik.

Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah tokoh penting, seperti Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Syekh Bentong atau Tan Go Wat, dan tokoh-tokoh lain termasuk Syekh Siti Jenar itu sendiri.