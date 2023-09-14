Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK, Dahlan Iskan Lambaikan Tangan ke Wartawan

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |09:39 WIB
Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK, Dahlan Iskan Lambaikan Tangan ke Wartawan
Dahlan Iskan Diperiksa KPK/Foto: MNC Portal
JAKARTA - Mantan Menteri BUMN 2011-2014, Dahlan Iskan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (14/9/2023).

Dahlan yang juga wartawan senior ini akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina.

Pantauan di lokasi, Dahlan Iskan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.15 WIB. Ia mendatangi kantor lembaga Anti-rasuah itu dengan menggunakan pakaian putih dan celana biru gelap. Dahlan juga sempat melambaikan tangan ke awak media.

Saat hendak memasuki gedung, ia menyapa sejumlah media yang sudah menanti kedatangannya. Kemudian, ia melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum beranjak ke ruang pemeriksaan.

KPK menjadwalkan pemanggilan Dahlan Iskan, Kamis (14/9/2023). Mantab Menteri BUMN 2011-2014 itu akan diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina.

"Betul, sesuai panggilan yang sudah disampaikan untuk hadir Kamis (14/9) di Gedung KPK," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi.

Sekadar informasi, KPK sebelumnya menjadwalkan pemanggilan Dahlan Iskan pada pekan lalu, Kamis (7/9/2023). Namun, Dahlan berhalangan hadir dan menjadwalkan ulang pemanggilan pada hari ini.

