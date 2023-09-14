Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK, Dahlan Iskan Lambaikan Tangan ke Wartawan

JAKARTA - Mantan Menteri BUMN 2011-2014, Dahlan Iskan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (14/9/2023).

Dahlan yang juga wartawan senior ini akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina.

Pantauan di lokasi, Dahlan Iskan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.15 WIB. Ia mendatangi kantor lembaga Anti-rasuah itu dengan menggunakan pakaian putih dan celana biru gelap. Dahlan juga sempat melambaikan tangan ke awak media.

Saat hendak memasuki gedung, ia menyapa sejumlah media yang sudah menanti kedatangannya. Kemudian, ia melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum beranjak ke ruang pemeriksaan.

"Betul, sesuai panggilan yang sudah disampaikan untuk hadir Kamis (14/9) di Gedung KPK," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi.

Sekadar informasi, KPK sebelumnya menjadwalkan pemanggilan Dahlan Iskan pada pekan lalu, Kamis (7/9/2023). Namun, Dahlan berhalangan hadir dan menjadwalkan ulang pemanggilan pada hari ini.