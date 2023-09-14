Duh! Bawaslu Akui Tak Maksimal Lakukan Pengawasan Pemilu

JAKARTA- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengaku kesulitan dalam mengakses Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

Demikian diungkapkan Rahmat Bagja saat sidang lanjutan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta Pusat.

Bagja melanjutkan, jajaran pengawas pemilu tidak bisa mengoptimalkan pengawasan jika akses Silon dibatasi oleh KPU. Diketahui, sidang Perkara Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023 itu Bawaslu RI mengadu soal pembatasan SILON oleh KPU RI.

"Bagaimana bisa melakukan pengawasan jika akses silon tidak diberikan secara maksimal oleh KPU untuk jajaran pengawas pemilu," kata Bagja, Kamis, (14/9/2023).

Sementara itu, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Totok Hariyono, menambahkan, pihaknya bisa optimal dalam menjalankan tugas pengawasan apabila akses SILON tidak dibatasi KPU RI.

"Tentunya kami bisa lebih jauh melakukan pengawasan pemilu (jika diberi akses Silon), contohnya syarat calon KTP apakah benar umurnya sudah cukup," ungkapnya.

Sedangkan Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan Bawaslu telah memberikan surat sebanyak empat kali untuk memberikan akses Silon secara seluruh.

"Bawaslu sudah empat kali bersurat secara resmi dan nonresmi untuk meminta akses Silon secara penuh tapi tidak diberikan juga," pungkasnya.