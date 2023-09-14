Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sosok Ganjar di Mata Pengamat Politik: Secara Ideologis Dia Bagian PDIP

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |20:07 WIB
Sosok Ganjar di Mata Pengamat Politik: Secara Ideologis Dia Bagian PDIP
A
A
A

JAKARTA - Pengamat Politik, Fachri Ari mengatakan bahwa Ganjar Pranowo telah menjadi bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak duduk di bangku kuliah. Di mana saat itu dia memilih Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebagai organisasinya.

Dia mengatakan mantan Gubernur Jawa Tengah itu memiliki pilihan sendiri dalam hidupnya. Fachri pun mencontohkan ayahnya Ganjar yang seorang polisi yakni Lettu (Purn) Parmudji Pramudi Wiryo.

Namun, Ganjar tak mengikuti jejak ayahnya sebagai aparat. Dia memilih jalan berpolitik. Begitu juga pilihan saat berorganisasi.

"Ini yang mengapa menjelaskan kenapa dia masuk GMNI ketika kuliah dia tidak masuk PMII yang dibangun oleh Muhaimin Iskandar di UGM, tidak masuk HMI yang merupakan bagian dari kekuatan reformis Islam tapi masuk GMNI jadi secara ideologis dia sudah menjadi bagian dari PDI," ujarnya dalam acara bedah buku Hitam Putih Ganjar di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Kamis, (14/9/2023).

Dia menuturkan hal ini menarik untuk dilihat sebab tak bisa tergambarkan. Menurut Fachri hal tersebut akan terlihat ketika Ganjar berkampanye. Menurut Fachri, Ganjar terlalu kecil untuk menjadi pemimpin di Jawa Tengah.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Ganjar Pranowo PDIP
