Buku Membongkar Pikiran Ganjar Ungkap 3 Spirit Majukan Indonesia

JAKARTA - Ekonom Universitas Gajah Mada (UGM) Poppy Ismalina bersama sejumlah tokoh nasional membongkar pemikiran Ganjar Pranowo. Poppy mengungkap tiga spirit besar yang disampaikan Ganjar untuk mengembangkan Indonesia menjadi negara maju.

Hal ini disampaikan Poppy Ismalina saat bedah buku "Membongkar Pikiran Ganjar" di Perpustakaan Freedom Wisma Bakrie Jalan HR Rasuna Said No 11 Kuningan, Menteng, Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2023).

Selain Poppy, tokoh yang turut membedah adalah Hamid Basyaib sang penulis, Butet Kartaredjasa (budayawan), Once Mekel (musisi), dan dipandu Diah Ayu Permatasari sebagai moderator.

Buku yang terususun 113 halaman itu merekam wawasan pikiran Ganjar dalam delapan isu utama Indonesia. Ditambah dengan epilog yang ditulis Butet.

Penulis, narasumber, dan moderator yang hadir sepakat bahwa sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dinilai menjadi solusi terbaik untuk menyelamatkan Indonesia di masa yang akan datang.

"Epilog saya judulnya itu menyelamatkan Indonesia bersama Mas Ganjar. Jadi kalau milih Mas Ganjar itu bukan hanya memenangkan Ganjar tapi menyelamatkan Indonesia," ujar Butet, dalam keterangannya.

Menurutnya, jika ke depan bukan Ganjar yang menjadi presiden bisa membahayakan masa depan Indonesia. Karena kemampuan Ganjar dalam mengelola negara sudah tergambar jelas lewat pemikiran dan kerjanya selama ini.

"Kalau bukan Ganjar yang memimpin, nanti kalau yang memimpin ini penjahat kemanusiaan bahaya. Indonesia tidak selamat," tuturnya.

Begitu pula dengan Once Mekel, yang melihat Ganjar sangat peka terhadap persoalan-persoalan secara menyeluruh. Selain itu, ia membaca karakter politikus berambut putih itu peduli dengan rakyat. Hal itu dibuktikan selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode.

"Mas Ganjar punya kepedulian hal yang detail tidak hanya normatif tapi deskriptif. Saya yakin dengan populasi di Jateng dan dua periode berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mendidik kesehatan ibu, infrastruktur. Dan itu modal besar untuk membangun Indonesia," tutur eks vokalis Dewa 19.