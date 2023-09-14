Update Kasus 1 WNI Tewas di Jepang, Kemlu RI: Masih Proses Autopsi

JAKARTA - Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha memberikan update informasi mengenai jenazah Joshi Putri Cahyani(JPC) dari Jepang ke Indonesia yang ditemukan meninggal dunia di Prefektur Gunma, Maebashi, Jepang, pada Rabu 23 Agustus 2023 lalu.

Kini jenazah JPC masih dalam proses otopsi oleh otoritas Jepang untuk memastikan penyebab kematian JPC.

"Kita sudah kontak terakhir informasi terakhir KBRI Tokyo berkordinasi dengan kepolisian Mayabashi di sana saat ini proses autopsi masih terus berlangsung untuk memastikan penyebab kematian dari JPC. Kita tidak ingin berspekulasi mengenai penyebab kematian kita tunggu hasil autopsi dari otoritas di Jepang,"kata Judha kepada wartawan di Kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2023).

Usai autopsi, Kemlu kata Judha siap untuk membantu pemulangan jenazah JPC hingga ke Indonesia. Selain itu pihaknya juga akan terus memantau proses penegakan hukum kasus tersebut.

"Nanti kita akan lihat begitu autopsi jenazah selesai, kita akan fasilitasi repatriasi jenazahnya ke Indonesia dan kita akan terus pantau proses penegakan hukum tergantung dari penyebab kematiannya,"ucapnya.

Dia mengungkapkan alasan lamanya autopsi dilakukan karena otoritas Jepang ingin mendapatkan informasi yang lebih teliti terkait kasus tersebut.