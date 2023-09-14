Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Maroko, Kemlu: Puluhan Delegasi RI Telah Dipulangkan ke Tanah Air

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |21:36 WIB
Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha memastikan warga negara Indonesia (WNI) dalam kondisi aman usai gempa berkekuatan magnitudo 6,8 pada Jumat malam (8/9/2023) di Pegunungan High Atlas, dengan pusat gempa 72 km barat daya Marrakesh.

Dia mengatakan, bahwa mayoritas WNI berada di wilayah rabat dan casablanca, Maroko sehingga minim terkena dampak. Namun ada sebanyak 70 delegasi yang berada di Maroko yang mengikuti The 10th International Conference on UNESCO Global Geoparks pada 7-11 September 2023 lalu. Sebagian dari mereka telah dipulangkan ke Indonesia.

"Mayoritas warga negara kita ada di Rabat dan di Casablanca, minim yang tinggal di wilayah terdampak atau Marakash. Memang ada delegasi kita ada 70 orang yang mengikuti International Conference on UNESCO Global Geoparks. Kita sudah komunikasi kondisi mereka aman dan sebagian sudah pulang ke Indonesia," kata Judha kepada wartawan di Kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2023).

Sementara itu, Juru Bicara Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya hingga kini menunggu permintaan bantuan dari Pemerintah Maroko.

Pemerintah Indonesia, kata Iqbal pasti akan membantu, namun hingga kini Pemerintah Maroko belum membuka diri untuk menerima bantuan dari negara lainnya. Selain empat negara yaitu dari Spanyol, Inggris, Qatar dan Uni Emirat Arab (UAE).

"Indonesia sebagai negara sahabat dekat, pasti akan mempertimbangkan itu dan memberikan reaksi dan bertindak segera. Tapi sejauh ini pemerintah Maroko belum meminta atau membuka diri untuk bantuan asing, kecuali beberapa negara yang diminta pemerintah," kata Lalu.

"Kalau sudah ada permintaan, kita pasti akan memberikan bantuan. Indonesia punya tradisi selalu among the first to help negara-negara sahabat," ucapnya.

