HOME NEWS NASIONAL

Ekonom UGM Ini Ungkap 3 Spirit Ganjar Pranowo Majukan Indonesia

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |21:59 WIB
Ekonom UGM Ini Ungkap 3 Spirit Ganjar Pranowo Majukan Indonesia
Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Ekonom Universitas Gajah Mada (UGM), Poppy Ismalina bersama sejumlah tokoh nasional membongkar pemikiran Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo. Poppy mengungkap tiga spirit besar yang disampaikan Ganjar untuk mengembangkan Indonesia menjadi negara maju.

Hal ini disampaikan Poppy Ismalina saat bedah buku "Membongkar Pikiran Ganjar" di Perpustakaan Freedom Wisma Bakrie Jalan HR Rasuna Said No 11 Kuningan, Menteng, Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2023). Selain Poppy, tokoh yang turut membedah adalah Hamid Basyaib sang penulis, Butet Kartaredjasa (budayawan), Once Mekel (musisi), dan dipandu oleh Diah Ayu Permatasari sebagai moderator.

Buku yang tersusun dalam 113 halaman itu merekam wawasan pikiran Ganjar delapan isu utama Indonesia. Ditambah dengan epilog yang ditulis oleh Butet.

Dibeberkan oleh Poppy Ismalina, dari sisi ekonomi, Ganjar membawa tiga spirit untuk mengembangkan Indonesia.

Pertama, membawa ekonomi Indonesia yang bermartabat. Kedua, menuju ekonomi Indonesia yang kokoh.

"Dan yang ketiga, menuju ekonomi Indonesia yang adil," ungkap Poppy.

Penulis, narasumber, dan moderator yang hadir juga sepakat bahwa sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dinilai menjadi solusi terbaik untuk menyelamatkan Indonesia di masa yang akan datang.

"Epilog saya judulnya itu menyelamatkan Indonesia bersama Mas Ganjar. Jadi kalau memilih Mas Ganjar itu bukan hanya memenangkan Ganjar tapi menyelamatkan Indonesia," ujar Butet usai acara.

