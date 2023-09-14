Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Once Mekel Sebut Ganjar Pranowo Punya Modal Besar Bangun Indonesia

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |22:02 WIB
Once Mekel Sebut Ganjar Pranowo Punya Modal Besar Bangun Indonesia
Musisi, Once Mekel (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Musisi Ellfonda Mekel atau yang akrab disapa Once Mekel menilai bakal calon presiden Ganjar Pranowo sangat peka terhadap persoalan secara menyeluruh.

Selain itu, ia menilai karakter politikus berambut putih itu sangat peduli dengan rakyat. Hal itu dibuktikan selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode.

Hal itu disampaikan Once saat menghadiri acara bedah buku "Membongkar Pikiran Ganjar" di Perpustakaan Freedom Wisma Bakrie Jalan HR Rasuna Said No 11 Kuningan, Menteng, Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2023).

"Mas Ganjar punya kepedulian hal yang detail tidak hanya normatif tapi deskriptif. Saya yakin dengan populasi di Jateng dan dua periode berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memperhatikan kualitas kesehatan ibu dan pembangunan infrastruktur. Dan itu modal besar untuk membangun Indonesia," papar eks vokalis Dewa 19.

Once menuturkan, dari sisi ekonomi, Ganjar membawa tiga spirit untuk mengembangkan Indonesia. Seperti yang dikemukakan Poppy Ismalina. Pertama, membawa ekonomi Indonesia yang bermartabat. Kedua, menuju ekonomi Indonesia yang kokoh.

"Dan yang ketiga, menuju ekonomi Indonesia yang adil," ungkapnya.

Selain Once, acara bedah buku tersebut juga dihadiri langsung Hamid Basyaib, sang penulis dan sejumlah narasumber. Antara lain Butet Kartaredjasa (Budayawan), dan Poppy Ismalina (Ekonom UGM), serta dipandu oleh Diah Ayu Permatasari sebagai moderator.

Buku yang terususun 113 halaman itu merekam wawasan pikiran Ganjar delapan isu utama Indonesia. Ditambah dengan epilog yang ditulis oleh Butet.

"Epilog saya judulnya itu menyelamatkan Indonesia bersama Mas Ganjar. Jadi kalau milih Mas Ganjar itu bukan hanya menenangkan Ganjar tapi menyelamatkan Indonesia," ujar Butet usai acara.

