HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Dinilai Berprestasi Dalam Memperkuat Pelayanan Publik Jateng Selama Jadi Gubernur

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |22:07 WIB
Ganjar Pranowo Dinilai Berprestasi Dalam Memperkuat Pelayanan Publik Jateng Selama Jadi Gubernur
Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Prestasi Ganjar Pranowo dalam membangun pelayanan publik yang kuat dan responsif membuktikan komitmen dan dedikasinya untuk memajukan Jawa Tengah serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya.

Pakar komunikasi dan administrasi publik, Agung Firman Sampurna mengatakan, penguatan pelayanan publik sebagai salah satu capaian gemilang dari Ganjar Pranowo selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah.

Pernyataan ini disampaikan oleh Firman saat membedah buku berjudul "Hitam Putih Ganjar, Jejak Kepemimpinan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah".

Dalam bedah buku tersebut, Ketua BPK 2019-2022 itu melakukan analisis mendalam dengan memfokuskan pada kata kunci tertentu. Hasilnya, tercatat sebanyak 301 kali kata "masyarakat" dikutip dalam buku tersebut.

Selain itu, ada 106 kali kata "pelayanan" dan 53 kali kata "pelayanan publik" yang diangkat dalam buku dengan 15 bab tersebut. Menurut Firman, insight pertama yang dapat diambil dari buku ini adalah tentang pelayanan publik.

Hal ini, menurutnya, sejalan dengan tujuan utama dari pembentukan pemerintah daerah, yaitu sebagai instrumen pelayanan publik. "Dengan cermati isi buku tersebut bahwa peningkatan pelayanan publik, itu menjadi insight pertama dari buku ini," ujar Firman dalam acara bedah buku di Jakarta Pusat.

