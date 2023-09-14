Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lahirkan 333 Inovasi, Lima Tokoh Akui Ganjar Berani Ambil Risiko Tuntaskan Masalah Bangsa

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |22:12 WIB
Lahirkan 333 Inovasi, Lima Tokoh Akui Ganjar Berani Ambil Risiko Tuntaskan Masalah Bangsa
Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Ada lima tokoh yang menyepakati bahwa buku Hitam Putih Ganjar sebagai biografi calon presiden paling lengkap dan independen.

Materi yang disajikan bukan cuma membahas karier politik, tapi juga mengungkap simbol, kontroversi, perjalanan hidup sampai latar belakang keluarga Ganjar Pranowo.

Berdasarkan informasi yang disajikan di buku tersebut, para tokoh juga menyepakati bahwa Ganjar akan membawa energi besar untuk kemajuan Indonesia. Berbeda dengan calon presiden yang lain, Ganjar berani mengambil risiko dan menyelesaikan masalah.

Kelima tokoh tersebut adalah sejarawan Asvi Warman Adam, Ketua BPK 2019 -2022 Agung Firman Sampurna, pakar ideologi nasional Sudhamek AWS, pengamat politik Fachry Ali, akademisi UGM A. A. G. N Ary Dwipayana. Selain kelima tokoh tersebut, hadir pula psikolog Hanna Rahmi. Mereka bersama-sama menjadi pembicara utama dalam bedah buku berjudul Hitam Putih Ganjar di Jakarta pada Kamis (14/9/2023).

Menurut Asvi Warman Adam, apa yang disajikan dalam buku Hitam Putih Ganjar sangat objektif karena ditulis oleh tim independen yakni Penerbit Buku Kompas. Bahkan, menurut Asvi Warman, proses penulisannya sangat teliti karena juga didukung tim riset.

Sebelum menerbitkan Hitam Putih Ganjar, Penerbit Buku Kompas juga telah menulis buku tentang rekam jejak kerja Ganjar yang berjudul Jembatan Perubahan.

"Capres lain juga telah menerbitkan buku yang menjelaskan tentang pribadi maupun prestasi. Tapi buku ini lebih lengkap karena menjelaskan mulai masa kecil, sekolah, kuliah, kerja sampai Ganjar jadi anggota DPR RI dan gubernur," kata dia.

Dari penggambaran detail tersebut, lanjut Asvi, masyarakat didorong agar kelak tidak memilih pemimpin dalam karung. Artinya, rekam jejak maupun gagasan pembangunan negara yang dimiliki calon pemimpin tersebut benar-benar teruji dan terbukti.

"Seperti yang tergambar di buku ini. Ternyata Ganjar selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah telah melahirkan 333 inovasi dan 148 penghargaan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement