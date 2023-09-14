Lahirkan 333 Inovasi, Lima Tokoh Akui Ganjar Berani Ambil Risiko Tuntaskan Masalah Bangsa

JAKARTA - Ada lima tokoh yang menyepakati bahwa buku Hitam Putih Ganjar sebagai biografi calon presiden paling lengkap dan independen.

Materi yang disajikan bukan cuma membahas karier politik, tapi juga mengungkap simbol, kontroversi, perjalanan hidup sampai latar belakang keluarga Ganjar Pranowo.

Berdasarkan informasi yang disajikan di buku tersebut, para tokoh juga menyepakati bahwa Ganjar akan membawa energi besar untuk kemajuan Indonesia. Berbeda dengan calon presiden yang lain, Ganjar berani mengambil risiko dan menyelesaikan masalah.

Kelima tokoh tersebut adalah sejarawan Asvi Warman Adam, Ketua BPK 2019 -2022 Agung Firman Sampurna, pakar ideologi nasional Sudhamek AWS, pengamat politik Fachry Ali, akademisi UGM A. A. G. N Ary Dwipayana. Selain kelima tokoh tersebut, hadir pula psikolog Hanna Rahmi. Mereka bersama-sama menjadi pembicara utama dalam bedah buku berjudul Hitam Putih Ganjar di Jakarta pada Kamis (14/9/2023).

Menurut Asvi Warman Adam, apa yang disajikan dalam buku Hitam Putih Ganjar sangat objektif karena ditulis oleh tim independen yakni Penerbit Buku Kompas. Bahkan, menurut Asvi Warman, proses penulisannya sangat teliti karena juga didukung tim riset.

Sebelum menerbitkan Hitam Putih Ganjar, Penerbit Buku Kompas juga telah menulis buku tentang rekam jejak kerja Ganjar yang berjudul Jembatan Perubahan.

"Capres lain juga telah menerbitkan buku yang menjelaskan tentang pribadi maupun prestasi. Tapi buku ini lebih lengkap karena menjelaskan mulai masa kecil, sekolah, kuliah, kerja sampai Ganjar jadi anggota DPR RI dan gubernur," kata dia.

Dari penggambaran detail tersebut, lanjut Asvi, masyarakat didorong agar kelak tidak memilih pemimpin dalam karung. Artinya, rekam jejak maupun gagasan pembangunan negara yang dimiliki calon pemimpin tersebut benar-benar teruji dan terbukti.

"Seperti yang tergambar di buku ini. Ternyata Ganjar selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah telah melahirkan 333 inovasi dan 148 penghargaan," katanya.