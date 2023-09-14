Terlibat Perkelahian, Tiga Mahasiswa Indonesia Dideportasi dari Mesir

JAKARTA - Sebanyak tiga mahasiswa Indonesia dideportasi dari Mesir usai terlibat perselisihan pasca Turnamen Futsal Cordoba Cup pada Juli 2023 lalu yang mana perselisihan tersebut berujung kekerasan fisik dan pengerusakan.

Ketiga mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo Mesir berinisial AM, AF, MC itu lantas dideportasi ke Tanah Air pada 10 September 2023 lalu.

"Rangkaian insiden tersebut menyebabkan Pihak Berwenang Mesir melakukan langkah pengamanan terhadap tiga WNI pada 27 Agustus 2023. Ketiganya kemudian dideportasi ke Tanah Air pada 10 September 2023, sesuai yurisdiksi hukum yang dimiliki Mesir," kata Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha kepada wartawan di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis (14/9/2023).

Judha menegaskan, sejak awal kejadian, KBRI Kairo telah melakukan berbagai upaya pengayoman dan pelindungan WNI, antara lain dengan memfasilitasi mediasi antara pihak yang bertikai sebanyak dua kali hingga mengadakan pertemuan Duta Besar RI dengan pihak kekeluargaan sebanyak empat kali.