Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terlibat Perkelahian, Tiga Mahasiswa Indonesia Dideportasi dari Mesir

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |23:16 WIB
Terlibat Perkelahian, Tiga Mahasiswa Indonesia Dideportasi dari Mesir
Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak tiga mahasiswa Indonesia dideportasi dari Mesir usai terlibat perselisihan pasca Turnamen Futsal Cordoba Cup pada Juli 2023 lalu yang mana perselisihan tersebut berujung kekerasan fisik dan pengerusakan.

Ketiga mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo Mesir berinisial AM, AF, MC itu lantas dideportasi ke Tanah Air pada 10 September 2023 lalu.

"Rangkaian insiden tersebut menyebabkan Pihak Berwenang Mesir melakukan langkah pengamanan terhadap tiga WNI pada 27 Agustus 2023. Ketiganya kemudian dideportasi ke Tanah Air pada 10 September 2023, sesuai yurisdiksi hukum yang dimiliki Mesir," kata Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha kepada wartawan di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis (14/9/2023).

Judha menegaskan, sejak awal kejadian, KBRI Kairo telah melakukan berbagai upaya pengayoman dan pelindungan WNI, antara lain dengan memfasilitasi mediasi antara pihak yang bertikai sebanyak dua kali hingga mengadakan pertemuan Duta Besar RI dengan pihak kekeluargaan sebanyak empat kali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/338/3165851/arifatul_choiri-HTEB_large.jpg
Pelajar Ikut Demo, Menteri PPPA: Apakah Mereka Tahu yang Sebenarnya Terjadi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/337/3136762/ham-zkvh_large.jpg
Menteri HAM: Siswa Nakal Digembleng di Barak Militar Tak Melanggar HAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/519/3035327/siswa-sd-di-sampang-mogok-belajar-hari-pertama-sekolah-protes-tabungan-tak-cair-ifTWi6ylYT.jpg
Siswa SD di Sampang Mogok Belajar Hari Pertama Sekolah Protes Tabungan Tak Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/525/3030083/curangi-domisili-ratusan-siswa-didiskualifikasi-dari-ppdb-jabar-2024-jalur-zonasi-Ii4d8noIiV.jpg
Curangi Domisili, Ratusan Siswa Didiskualifikasi dari PPDB Jabar 2024 Jalur Zonasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/337/3019417/ilham-habibie-salah-satu-pilar-indonesia-emas-2045-adalah-pembangunan-manusia-dan-iptek-QYgXuTQrmi.jpg
Ilham Habibie: Salah Satu Pilar Indonesia Emas 2045 adalah Pembangunan Manusia dan Iptek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/338/3011392/bocah-smp-terjun-bebas-di-tebet-kondisinya-sudah-bisa-rawat-jalan-di-rumah-bL06B8qSwo.jpg
Bocah SMP Terjun Bebas di Tebet, Kondisinya Sudah Bisa Rawat Jalan di Rumah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement