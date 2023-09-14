Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Remaja Bogor Tenggelam di Sungai Cisadane, Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |05:48 WIB
Remaja Bogor Tenggelam di Sungai Cisadane, Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian
Remaja di Bogor tenggelam di Sungai Cisadane (Foto: Dok BPBD)
BOGOR - Remaja berinisial KH (17), dilaporkan tenggelam di aliran Sungai Cisadane, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban.

Staff Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Jalaludin mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 17.40 WIB. Awalnya, KH diketahui berenang dengan temannya di Sungai Cisadane.

"Salah satu (KH) tenggelam saat berenang," kata Jalal dalam keterangannya, Rabu (13/9/2023).

Teman korban sempat berupaya menolong dengan cara mendorong dari bawah ke permukaan. Tetapi, usaha tersebut gagal dan korban terlepas.

"Rekan korban kehabisan nafas di dalam air dan korban berontak akhirnya terlepas," jelasnya.

Tim SAR gabungan yang mendapat laporan tersebut langsung menuju lokasi kejadian untuk mencari korban. Saat ini, pencarian dihentikan sementara dan direncanakan dilanjutkan pada pagi ini.

"Untuk pencarian dilanjut besok pagi (Kamis pagi), sekaranh masih dalam mapping," tutupnya.

(Arief Setyadi )

      
