INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

LRT Jabodebek Tambah Jadwal Perjalanan pada Akhir Pekan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |09:36 WIB
LRT Jabodebek Tambah Jadwal Perjalanan pada Akhir Pekan
LRT Jabodebek (Foto: Dok LRT)
A
A
A

JAKARTA - Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) akan menambah 44 perjalanan mulai Sabtu 16 September 2023 akhir pekan ini.

Hal tersebut disampaikan pihak manajemen LRT Jabodebek dalam akun media sosial instagram @Irt jabodebek pada Kamis (14/9/2023) pagi.

"Mulai Sabtu, 16 September 2023 LRT Jabodebek ada penambahan jadwal perjalanan dari 158 bertambah menjadi 202 perjalanan/hari," tulis admin akun media sosial LRT Jabodebek.

Penambahan perjalanan LRT Jabodebek ini disebut merupakan hasil evaluasi serta melihat tingginya kebutuhan masyarakat pengguna LRT Jabodebek.

Berikut sejumlah keberangkatan LRT Jabodebek dengan jam paling awal jam lima pagi hingga paling malam jam 19.00 WIB:

Jadwal keberangkatan awal:

Telusuri berita news lainnya
