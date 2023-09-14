Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Demo, Layanan Bus Transjakarta di Halte Monas dan BI Dialihkan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |09:41 WIB
Ada Demo, Layanan Bus Transjakarta di Halte Monas dan BI Dialihkan
Bus Transjakarta (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengalihkan layanan di dua halte yakni Halte Monas di Jalan Medan Merdeka Barat dan Halte Bank Indonesia (BI) di Jalan MH Thamrin, Kota Jakarta Pusat pada Kamis (14/9/2023) pagi.

Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Wibowo menyebutkan karena adanya kegiatan aksi massa di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat dan sekitarnya berimbas pada layanan Transjakarta untuk rute Blok M-Kota (Koridor 1).

“Penyesuaian saat ini diberlakukan layanan Transjakarta koridor 1 (Blok M - Kota) pada arah Kota untuk sementara pelayanan di Halte Monas dan Bank Indonesia dialihkan. Sedangkan arah sebaliknya ke Blok M beroperasi normal,” ujar Wibowo.

Rute penyesuaian layanan di koridor tersebut kata Wibowo akan berubah menjadi Blok M - Sarinah – Lampu merah Sarinah keluar jalur – Lampu Merah Bank Indonesia belok kiri - Jalan Kebon Sirih - Hotel Millenium belok kiri - Jalan Fachrudin - Jati Baru Lurus - Jalan Cideng Barat – lampu merah Tarakan belok kanan - Halte Petojo – lampu merah Harmoni belok kiri - Harmoni – Kota.

"Kami akan menyampaikan perkembangan layanan secara berkala untuk diketahui pelanggan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
