ODGJ Ganggu Pengguna Jalan Mampang Digelandang ke RS Duren Sawit

JAKARTA - Polisi menemukan ODGJ yang sempat membuat heboh netizen lantaran terekam mengganggu dan membahayakan pengguna jalan di kawasan Jalan Kapten Tendean, Mampang, Jakarta Selatan. Kini, ODGJ itu dibawa ke RS Duren Sawit.

Kapolsek Mampang, Kompol David Y Kanitero mengatakan, pihaknya langsung merespons laporan dari masyarakat tentang adanya orang yang meresahkan dengan berjalan melawan arah hingga mencoba memberhentikan paksa kendaraan di Jalan Tendean Mampang Prapatan. Dari keterangan saksi, didapatkan alamat pria ODGJ itu.

"Didapatkan informasi alamat orang yang meresahkan itu di Pondok Karya Pela Mampang sehingga kita datangi," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (14/9/2023).

Namun, kata dia, pria ODGJ itu tak ada di rumahnya dan dia akhirnya ditemukan di dekat gereja kawasan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di depan gereja itu, pria ODGJ itu juga melakukan hal serupa, yakni menghalang-halangi kendaraan yang melintas dan berbicara tidak terarah.

"Dia mengaku bernama Fransiscus Xaverius Ruban berasal dari Key Maluku, di Jakarta tidak ada keluarga dan berada di Jakarta untuk mencari nafkah. Selebihnya orang tersebut berbicara melantur, marah-marah, dan juga menyanyi sendiri," tuturnya.