Remaja Tenggelam di Sungai Cisadane Bogor Ditemukan Meninggal

BOGOR - Tim SAR gabungan menemukan remaja berinisial KH (17), yang tenggelam di Sungai Cisadane, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

"Korban sudah ditemukan," kata Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Jalaludin dalam keterangannya, Kamis (14/9/2023).

Kata dia, korban ditemukan sekira pukul 09.00 WIB. Adapun posisi korban sekitar 25 meter dari titik nol lokasi awal dinyatakan tenggelam oleh rekannya.

"Cirinya celana pendek abu-abu bercorak merah, tidak memakai baju," tambahnya.

Selanjutnya, tim SAR gabungan mengevakuasi jasad korban dari Sungai Cisadane. Korban langsung diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

"Sudah dibawa ke rumah duka," tutupnya.