Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Remaja Tenggelam di Sungai Cisadane Bogor Ditemukan Meninggal

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |11:13 WIB
Remaja Tenggelam di Sungai Cisadane Bogor Ditemukan Meninggal
Evakuasi jenazah remaja tenggelam di Sungai Cisadane. (Foto: Dok BPBD)
A
A
A

BOGOR - Tim SAR gabungan menemukan remaja berinisial KH (17), yang tenggelam di Sungai Cisadane, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

"Korban sudah ditemukan," kata Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Jalaludin dalam keterangannya, Kamis (14/9/2023).

 BACA JUGA:

Kata dia, korban ditemukan sekira pukul 09.00 WIB. Adapun posisi korban sekitar 25 meter dari titik nol lokasi awal dinyatakan tenggelam oleh rekannya.

"Cirinya celana pendek abu-abu bercorak merah, tidak memakai baju," tambahnya.

 BACA JUGA:

Selanjutnya, tim SAR gabungan mengevakuasi jasad korban dari Sungai Cisadane. Korban langsung diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

"Sudah dibawa ke rumah duka," tutupnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461/tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/340/3031069/kru-kapal-asal-rusia-tenggelam-di-selat-malaka-tim-sar-lakukan-pencarian-SMn2WcivTu.jpg
Kru Kapal Asal Rusia Tenggelam di Selat Malaka, Tim SAR Lakukan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/340/3030100/dua-siswa-smp-di-sumbawa-tewas-terseret-arus-pantai-poto-batu-VcWnKJSxSV.jpg
Dua Siswa SMP di Sumbawa Tewas Terseret Arus Pantai Poto Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028462/hari-keempat-pencarian-remaja-palopo-yang-hilang-di-sungai-saddang-toraja-ditemukan-tak-bernyawa-lcKDcBXf4I.jpg
Hari Keempat Pencarian, Remaja Palopo yang Hilang di Sungai Saddang Toraja Ditemukan Tak Bernyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028370/bocah-10-tahun-tenggelam-di-sungai-kolaka-timur-warga-temukan-pakaian-dan-sandal-AYg9UBGdki.jpg
Bocah 10 Tahun Tenggelam di Sungai Kolaka Timur, Warga Temukan Pakaian dan Sandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/340/3025435/rafatar-tewas-tenggelam-di-aliran-sungai-belawan-GC8Y9TqfS8.jpg
Rafatar Tewas Tenggelam di Aliran Sungai Belawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement