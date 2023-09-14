Antre Sembako KJP, Warga Membeludak sejak Subuh di RPTRA Pesona Tipar Cilincing

JAKARTA - Demi mendapatkan bantuan sembako murah Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dari pemerintah, ribuan warga rela mengantre panjang di RPTRA Pesona Tipar, Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (14/9/2023) sejak pagi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sekitar ribuan warga atau pemegang KJP Plus berbondong-bondong mendatangi RPTRA. Bahkan, tak sedikit yang rela antre sejak subuh supaya bisa lebih cepat mendapatkan sembako.

Adapun dalam antrean yang didominasi para ibu-ibu ini terlihat terjadi pada pukul 05.00 WIB dan mengular pada pukul 9.00 WIB. Antrean panjang ini bahkan terjadi dari depan gerbang RPTRA Pesona Tipar hingga ke ujung Jalan Belibis III di lokasi.

Salah satu warga yang mengantre Ani (45) mengatakan, dirinya rela ikut antrean panjang untuk mendapat sembako. Menurutnya, pada hari ini warga mengantre untuk melakukan penggesekan kartu KJP Plus dan mendapat cetakan antrean untuk mengambil sembako.

"Kita mengantre untuk mendapat sembako, jadi hari ini baru ngeprint dan besok baru ambil sembakonya. Tadi saya sudah ngantre sejak jam 4, untuk hal (antre) ini sih sudah sering terjadi. Tapi ini lebih parah daripada bulan lalu," kata Ani di lokasi, Kamis (14/9/2023).

Menurut Ani, padatnya antrean ini terjadi, diduga karena penempatan KJP di pasar dianggap susah bahkan sulit untuk mendapatkan. Oleh karena itu, banyak warga di wilayah Cilincing yang lebih memilih untuk mengantre di RPTRA.

"Kalau di pasar itu susah, makanya pada lari ke sini (peserta KJP Plus) semuanya. Awalnya ada terus dihapus, terus di Pasar awalnya ada terus di pulangin, makanya jadi penuh begini," ujar Ani.

Sementara itu, peserta lainnya Imas (36) mengatakan demi mendapatkan sembako dirinya lebih memilih datang lebih awal. Bahkan, karena takut mengantre panjang, dirinya lebih memilih datang sejak pukul 02.30 WIB.

"Sudah mengantre dari jam 02.30 dini hari, enggak dapat apa-apa di sini. Seharusnya tuh pasar dibuka biar tidak begini, pak. Sangat menyusahkan kalau begini bagi kita yang membutuhkan, apalagi beras mahal jadi membantu," ucap warga Tipar Timur.