Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Antre Sembako KJP, Warga Membeludak sejak Subuh di RPTRA Pesona Tipar Cilincing

Yohannes Tobing , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |11:15 WIB
Antre Sembako KJP, Warga Membeludak sejak Subuh di RPTRA Pesona Tipar Cilincing
Antrean sembako KJP di RPTRA Pesona Tipar, Cilincing, Jakarta Utara membeludak (Foto: Yohannes Tobing)
A
A
A

JAKARTA - Demi mendapatkan bantuan sembako murah Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dari pemerintah, ribuan warga rela mengantre panjang di RPTRA Pesona Tipar, Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (14/9/2023) sejak pagi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sekitar ribuan warga atau pemegang KJP Plus berbondong-bondong mendatangi RPTRA. Bahkan, tak sedikit yang rela antre sejak subuh supaya bisa lebih cepat mendapatkan sembako.

Adapun dalam antrean yang didominasi para ibu-ibu ini terlihat terjadi pada pukul 05.00 WIB dan mengular pada pukul 9.00 WIB. Antrean panjang ini bahkan terjadi dari depan gerbang RPTRA Pesona Tipar hingga ke ujung Jalan Belibis III di lokasi.

Salah satu warga yang mengantre Ani (45) mengatakan, dirinya rela ikut antrean panjang untuk mendapat sembako. Menurutnya, pada hari ini warga mengantre untuk melakukan penggesekan kartu KJP Plus dan mendapat cetakan antrean untuk mengambil sembako.

"Kita mengantre untuk mendapat sembako, jadi hari ini baru ngeprint dan besok baru ambil sembakonya. Tadi saya sudah ngantre sejak jam 4, untuk hal (antre) ini sih sudah sering terjadi. Tapi ini lebih parah daripada bulan lalu," kata Ani di lokasi, Kamis (14/9/2023).

Menurut Ani, padatnya antrean ini terjadi, diduga karena penempatan KJP di pasar dianggap susah bahkan sulit untuk mendapatkan. Oleh karena itu, banyak warga di wilayah Cilincing yang lebih memilih untuk mengantre di RPTRA.

"Kalau di pasar itu susah, makanya pada lari ke sini (peserta KJP Plus) semuanya. Awalnya ada terus dihapus, terus di Pasar awalnya ada terus di pulangin, makanya jadi penuh begini," ujar Ani.

Sementara itu, peserta lainnya Imas (36) mengatakan demi mendapatkan sembako dirinya lebih memilih datang lebih awal. Bahkan, karena takut mengantre panjang, dirinya lebih memilih datang sejak pukul 02.30 WIB.

"Sudah mengantre dari jam 02.30 dini hari, enggak dapat apa-apa di sini. Seharusnya tuh pasar dibuka biar tidak begini, pak. Sangat menyusahkan kalau begini bagi kita yang membutuhkan, apalagi beras mahal jadi membantu," ucap warga Tipar Timur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/338/3117297/sembako-iW5a_large.jpg
Jelang Ramadhan, Pilar Sidak Pasar Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil, Stok Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/608/3013955/bobby-nasution-sembako-yang-hilang-untuk-dibagikan-kepada-masyarakat-SGpKR2BKUT.jpg
Bobby Nasution: Sembako yang Hilang untuk Dibagikan kepada Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/337/2988003/pemerintah-jamin-tak-ada-kenaikan-harga-sembako-jelang-lebaran-2024-yq6hYbvAOm.jpg
Pemerintah Jamin Tak Ada Kenaikan Harga Sembako Jelang Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/338/2986509/jelang-lebaran-pemerintah-antisipasi-lonjakan-harga-sembako-di-bekasi-7iuSvNliSb.jpg
Jelang Lebaran, Pemerintah Antisipasi Lonjakan Harga Sembako di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/512/2980266/ricuh-antre-beras-murah-sejumlah-emak-emak-dan-bayi-terjepit-di-semarang-kUn4d3Z9ej.jpg
Ricuh Antre Beras Murah, Sejumlah Emak-Emak dan Bayi Terjepit di Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/338/2976061/harga-sembako-mahal-emak-emak-geruduk-patung-kuda-gunakan-daster-dan-bawa-alat-masak-qmsrNKElMg.jpg
Harga Sembako Mahal, Emak-Emak Geruduk Patung Kuda Gunakan Daster dan Bawa Alat Masak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement