Demo Buruh di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

JAKARTA - Ribuan buruh melakukan demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, hari ini, Kamis (14/9/2023). Imbasnya, polisi menutup akses Jalan Merdeka Barat.

Berdasarkan pantauan hingga pukul 11.00 WIB, massa ari berbagai daerah terus berdatangan ke titik kumpul di kawasan Patung Kuda.

Aksi demo buruh pada siang ini menuntut UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 dibatalkan. UU tersebut dinilai merugikan para pekerja.

Imbas aksi demo tersebut, pihak kepolisian melakukan rekayasa arus lalu lintas di sekitar kawasan Patung Kuda. Jalan Merdeka Barat ditutup. Selain itu, Jalan Merdeka Utara diluruskan ke Jalan Majapahit.

“Untuk di Jalan Merdeka Barat kami alihkan, kendaraan yang dari Selatan (Thamrin), kita alihkan ke Merdeka Selatan dan Budi Kemuliaan,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin.

"Dari arah Gajahmada kami alihkan ke Tomang dan Juanda,” sambungnya kemudian.