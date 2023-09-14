Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begal Sadis Beraksi di Bekasi, Sabet Celurit ke Kepala Korban

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |11:49 WIB
Begal Sadis Beraksi di Bekasi, Sabet Celurit ke Kepala Korban
Begal sadis beraksi di Bekasi. (Foto: Ilustrasi/Shutterstock)
BEKASI - Seorang pria menjadi korban komplotan begal di Kampung Pulo Kecil, Desa Karang Bahagia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi. Akibatnya korban berinisial AM (31) mengalami luka bacok dan dilarikan ke rumah sakit.

"Kejadiannya, Kamis 14 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB," ujar Kasie Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul dalam keterangannya, Kamis (14/9/2023).

Hotma mengatakan, saat itu korban hendak melintas dengan mengendarai sepeda motor di TKP. Tak lama kemudian datang tiga orang pelaku yang tak dikenal mengendarai sepeda motor berboncengan tiga lalu korban dihadang.

Kemudian, kata Hotma, dua orang pelaku turun dari sepeda motor dengan masing-masing memegang sebilah celurit dan pedang. Kedua pelaku lalu membacokkan senjata tajam tersebut ke kepala korban.

"Akibatnya korban menderita luka akibat bacokan di bagian kepala dan lengan tangan sebelah kanan," ucapannya.

Korban yang saat itu lengan tangannya terkena sabetan senjata tajam, sempat mendorong sepeda motornya ke sawah lalu teriak untuk meminta pertolongan warga.

