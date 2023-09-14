Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Kembali Olah TKP Rumah Mewah Penemuan Jasad Ibu dan Anak yang Mengering

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |11:55 WIB
Polda Metro Kembali Olah TKP Rumah Mewah Penemuan Jasad Ibu dan Anak yang Mengering
Olah TKP di Rumah Mewah Penemuan Jasad Ibu dan Anak/Foto: MPI
A
A
A

DEPOK - Polda Metro Jaya kembali melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) keempat di lokasi penemuan jasad ibu berinisial GAH (64) dan anak laki-laki berinisial DAW (38) tinggal kerangka di perumahan mewah Cinere, Depok, Jawa Barat pada Kamis (14/9/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, sejumlah aparat kepolisian membuka garis polisi berwarna kuning yang menempel di bagian pagar dan pintu garasi TKP.

Terlihat petugas gabungan dari Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Samian; Inafis Polda Metro Jaya; Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (Apsifor); dan petugas Polsek Cinere.

Sementara itu awak media tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah dua lantai yang nyaris tidak terawat bercat merah muda itu. Terlihat petugas TNI dan polisi berjaga di area pagar TKP.

"Iya (olah TKP lanjutan dengan Apsifor dan Inafis) jam 11," kata AKBP Samian saat dikonfirmasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
