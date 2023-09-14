Jatuh Usai Diteriaki Maling, Pelaku Curanmor Ditangkap Warga Ciputat

TANGERANG SELATAN - Seorang pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) tertangkap usai beraksi di Jalan Tarumanegara RT01 RW10, Pisangan, Ciputat timur, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Pria berinisial MA (33) itu diteriaki usai kendaraan yang dicuri terjatuh di jalan menanjak. Korban pemilik kendaraan, Ida Syariah, spontan langsung mengejar diikuti warga sekitar lainnya.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu 13 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB. Bermodalkan kunci leter T, pelaku langsung menjebol kontak sepeda motor korban jenis matik B 6903 WRS yang terparkir di depan rumah.

"Pada saat pelapor berada di samping rumah, melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal mengambil sepeda motor milik pelapor yang saat itu terparkir di depan rumah," kata Kapolsek Ciputat Timur Kompol Agung Nugroho, Kamis (14/9/2023).

Sukses menjebol kontak sepeda motor korban, pelaku langsung mendorongnya menjauhi rumah ke arah jalan raya. Namun apes, begitu melalui jalan menanjak kendaraan itu terjatuh hingga mengundang perhatian korban.

"Karena sepeda motor yang didorong tersebut terjatuh di tanjakan dekat rumah, dan terlihat oleh pelapor, kemudian pelaku dikejar oleh pelapor berikut warga sekitar," tuturnya.