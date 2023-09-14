Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jatuh Usai Diteriaki Maling, Pelaku Curanmor Ditangkap Warga Ciputat

Hambali , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |20:32 WIB
Jatuh Usai Diteriaki Maling, Pelaku Curanmor Ditangkap Warga Ciputat
Jatuh usai diteriaki maling, pelaku ditangkap warga Ciputat. (ilustrasi/Okezone)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Seorang pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) tertangkap usai beraksi di Jalan Tarumanegara RT01 RW10, Pisangan, Ciputat timur, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Pria berinisial MA (33) itu diteriaki usai kendaraan yang dicuri terjatuh di jalan menanjak. Korban pemilik kendaraan, Ida Syariah, spontan langsung mengejar diikuti warga sekitar lainnya.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu 13 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB. Bermodalkan kunci leter T, pelaku langsung menjebol kontak sepeda motor korban jenis matik B 6903 WRS yang terparkir di depan rumah.

"Pada saat pelapor berada di samping rumah, melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal mengambil sepeda motor milik pelapor yang saat itu terparkir di depan rumah," kata Kapolsek Ciputat Timur Kompol Agung Nugroho, Kamis (14/9/2023).

Sukses menjebol kontak sepeda motor korban, pelaku langsung mendorongnya menjauhi rumah ke arah jalan raya. Namun apes, begitu melalui jalan menanjak kendaraan itu terjatuh hingga mengundang perhatian korban.

"Karena sepeda motor yang didorong tersebut terjatuh di tanjakan dekat rumah, dan terlihat oleh pelapor, kemudian pelaku dikejar oleh pelapor berikut warga sekitar," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248/james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172824/maling-qmwf_large.jpg
Anak Sekolah Bekuk Pelaku Maling Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171045/maling-t4RJ_large.jpg
Aksi Pencurian di Depan Gedung KPK, Motor Reporter iNews Media Group Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171026/pencurian-m9wW_large.jpg
Ditinggal Liputan, Motor Jurnalis iNews Media Group Hilang di Depan Gedung KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164880/maling-NujC_large.jpg
Terekam CCTV, Motor Anggota TNI Digondol Maling Saat Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/519/3160210/curanmor-nO48_large.jpg
Komplotan Curanmor Satu Keluarga Dibekuk, Sudah Beraksi di 17 Lokasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement