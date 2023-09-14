Rumah di Pamulang Ludes Terbakar, Diduga Korsleting Listrik

TANGERANG SELATAN - Satu rumah di Jalan Masjid Darussalam, RT09 RW04, Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel) ludes terbakar, Kamis (14/09/23). Diduga, api berasal dari korsleting arus listrik.

Peristiwa kebakaran dilaporkan sekira pukul 15.32 WIB. Mendapat informasi itu, pihak Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan langsung menerjunkan sebanyak 5 unit mobil pemadam.

"Penyebabnya diduga korsleting listrik," terang Danton Alpha Damkar Tangsel, Mas Efi Gunawan.

Kobaran api terus membesar hingga melahap hampir seluruh bagian rumah. Letak pemukiman yang cukup padat, membuat petugas sempat kesulitan melokalisir kobaran api ke bangunan lain.