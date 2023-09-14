Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Lecehkan Anak Berkebutuhan Khusus, Polisi Tangkap Pedagang Keliling di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |21:12 WIB
Diduga Lecehkan Anak Berkebutuhan Khusus, Polisi Tangkap Pedagang Keliling di Depok
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Polres Metro Depok menahan pedagang makanan keliling berinisial W (65) diduga melecehkan anak berkebutuhan khusus (ABK) di Kampung Pulo RT 3 RW 9, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok pada Minggu (10/9) lalu.

"Iya (terduga pelaku pelecehan seksual) ditahan di Polres," kata Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi saat dikonfirmasi, Kamis (14/9/2023).

Made menjelaskan terduga pelaku W melakukan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur terhadap korban SA (18) yang merupakan ABK.

"Diduga telah terjadi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur terhadap korban SA yang dilakukan oleh pelaku bernama W, dengan cara pelaku memegang payudara dan memasukkan jari tangan ke alat kelamin korban, saat pelaku berjualan di sekitar lokasi rumah orang tua korban," ungkapnya.

Made menekankan bahwa pihak orang tua korban melaporkan kejadian tersebut. Saat ini kasus ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Metro Depok.

"Pihak orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Depok. Selanjutnya Kasus penyidikan oleh unit PPA Sat Reskrim Polres Metro Depok," tuturnya.

Sebelumnya, viral aksi dugaan aksi pelecehan seksual terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) yang dilakukan seorang pedagang makanan keliling di Kampung Pulo RT 3 RW 9, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok, pada Minggu (10/9) lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181212/catcalling-VjCU_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan Oknum Polisi ‘Catcalling’ Wanita Pejalan Kaki di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180148/pelecehan-8kOY_large.jpg
Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik di Kebayoran Baru Ditindak Propam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180136/viral-NaVl_large.jpg
Viral Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik Pejalan Kaki di Kebayoran Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180104/pelecehan-ElZs_large.jpg
Korban Dugaan Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi Serahkan Bukti ke Polres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179447/kekerasan-qAQh_large.jpg
Polisi Periksa Staf Diduga Korban Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179048/pelecehan-3aA1_large.jpg
Polisi Akan Panggil Kepala SPPG di Bekasi yang Diduga Lecehkan Stafnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement