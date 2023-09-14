Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran Pelajar di Kota Bogor, Dua Orang Kena Bacok

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |22:30 WIB
Tawuran Pelajar di Kota Bogor, Dua Orang Kena Bacok
Illustrasi (foto: dok Okezone)
BOGOR - Tawuran pelajar terjadi di kawasan Lapangan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Dua orang terluka sabetan senjata tajam.

Kapolsek Bogor Tengah, Kompol Surya mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 18.30 WIB. Awalnya, terdapat kelompok pelajar SMK berjumlah sekitar 20 orang sedang nongkrong di Lapangan Sempur.

"Datang sekelompok pelajar dari sekolah lain menggunakan 20 motor," kata Surya dalam keterangannya, Kamis (14/9/2023).

Kelompok pelajar bermotor tersebut langsung melakukan penyerangan terhadap kelompok yang tengah nongkrong. Dua orang pelajar mengalami luka-luka akibat sabetan senjata tajam.

