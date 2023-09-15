Peristiwa 15 September: Wafatnya Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa

BERBAGAI peristiwa dunia maupun di dalam negeri yang tidak dapat terlupakan terjadi pada tanggal 15 September. Berikut peristiwa-peristiwa penting yang dikutip Okezone dari Wikipedia:

1. Kelahiran Matematikawan asal Persia, Al Biruni, 973

Abu Raihan Al Biruni di Khawarazmi, Turkmenistan, pada 15 Juni 973. Al Biruni dikenal masyarakat dunia seorang matematikawan, astronom, fisikawan, ahli geografi, ahli farmasi.

2. Benito Mussolini Bentuk Pemerintah Fasis di Italia, 1943

Benito Amilcare Andrea Mussolini atau dikenal Benito Mussolini adalah seorang politisi asal Italia dan pemimpin Partai Fasis Nasional. Ia adalah diktator Italia pada periode 1922-1943.

Pada 15 September 1943 Benito Mussolini membentuk pemerintah fasis di Italia untuk bersaing dengan pemerintahan Hitler.

Namun, dia dipaksa mundur dari jabatan Perdana Menteri Italia pada 28 Juli 1943 setelah serangkaian kekalahan Italia di Afrika. Setelah ditangkap, ia diisolasi. Dua tahun kemudian, ia dieksekusi di Como, Italia utara.

Mussolini mengakhiri sebuah dekade seperti di Jerman yang dilakukan diktator Adolf Hitler dengan Nazi-nya.