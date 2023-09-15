Kronologi Polisi Maki Pengendara hingga Buat Dirlantas Polda Metro Minta Maaf

JAKARTA - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Lombes Pol M Latif Usman membeberkan kronologi jelas anggotanya bernama Aipda Abdullah membentak pemotor dengan kata 'monyet'.

Latif mwngatakan, Abdullah dan beberapa anak buahnya yang lain saat itu sedang ada di lokasi kejadian guna mengantur arus lalu lintas. Lalu, pemotor yang viral menerobos lampu lalu lintas.

"Saat itu kejadiannya ada pelanggar yang dikatakan sudah menerobos lampu merah, tapi belum sampai kayaknya, sudah melawati garis stop," ujar Latif dikutip Jumat (15/9/2023).

Abdullah kemudian menghampirinya pemotor tersebut. Sempat terjadi cek-cok antara mereka sampai akhirnya mengeluarkan kata-kata kasar.

"Makannya dihentikan oleh Abdullah ini. Setelah dihentikan memang ada pelanggaran lain sehingga terjadi perdebatan, inilah istilahnya mungkin dari petugas kami," ujarnya.

Latif menyebut, walau pemotor itu bersalah, dia menyayangkan aksi anggotanya yang berkata kasar. Lantas dia minta maaf. Abdullah sendiri telah ditegur dan akan mendatangi pemotor itu guna minta maaf.