Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Polisi Maki Pengendara hingga Buat Dirlantas Polda Metro Minta Maaf

Irfan Maulana , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |05:22 WIB
Kronologi Polisi Maki Pengendara hingga Buat Dirlantas Polda Metro Minta Maaf
A
A
A

JAKARTA - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Lombes Pol M Latif Usman membeberkan kronologi jelas anggotanya bernama Aipda Abdullah membentak pemotor dengan kata 'monyet'.

Latif mwngatakan, Abdullah dan beberapa anak buahnya yang lain saat itu sedang ada di lokasi kejadian guna mengantur arus lalu lintas. Lalu, pemotor yang viral menerobos lampu lalu lintas.

"Saat itu kejadiannya ada pelanggar yang dikatakan sudah menerobos lampu merah, tapi belum sampai kayaknya, sudah melawati garis stop," ujar Latif dikutip Jumat (15/9/2023).

Abdullah kemudian menghampirinya pemotor tersebut. Sempat terjadi cek-cok antara mereka sampai akhirnya mengeluarkan kata-kata kasar.

"Makannya dihentikan oleh Abdullah ini. Setelah dihentikan memang ada pelanggaran lain sehingga terjadi perdebatan, inilah istilahnya mungkin dari petugas kami," ujarnya.

Latif menyebut, walau pemotor itu bersalah, dia menyayangkan aksi anggotanya yang berkata kasar. Lantas dia minta maaf. Abdullah sendiri telah ditegur dan akan mendatangi pemotor itu guna minta maaf.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
dirlantas polisi viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/612/3192479//alkohol-anWz_large.jpg
Viral Fenomena Tak Biasa, Antrean Pengunjung Toko Alkohol di Arab hingga Mengular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192517//tersangka_pengusiran-Yhp5_large.jpg
Polisi Tetapkan 2 Tersangka Pengusiran Nenek Elina, Begini Tampang Pelaku saat Diborgol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/15/3192506//pemotor_merokok_ngamuk_saat_ditegur-2KDZ_large.jpg
Viral Pemotor Merokok saat Berkendara, Ngamuk saat Ditegur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/482/3192440//ayu_aulia-w5RM_large.jpg
Ayu Aulia Curhat Alami Depresi Terima Hujatan Usai Dilantik Jadi Tim Kreatif GBN-MI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/338/3192358//demo_di_dpr-qF2b_large.jpg
1.392 Personel Gabungan Kawal Aksi Buruh Tolak UMP DKI 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/612/3192297//gak_boleh_bawa_tumbler-H9k2_large.jpg
Viral Resto Milik Influencer Larang Pengunjung Bawa Tumbler, Jadi Perdebatan Warganet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement