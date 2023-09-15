Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB Kekurangan Helikopter Water Bombing Atasi Karhutla di Berbagai Wilayah

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |05:30 WIB
BNPB Kekurangan Helikopter <i>Water Bombing</i> Atasi Karhutla di Berbagai Wilayah
Helikopter Water Bombing (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengakui kuwalahan dengan fasilitas 22 helikopter water bombing yang harus dipakai secara bergantian, untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, di tengah badai El Nino yang saat ini memicu kebakaran di berbagai wilayah membuat keberadaan helikopter water bombing sangat krusial. Namun, hingga saat ini hanya terdapat 22 unit helikopter yang dapat digunakan untuk mengendalikan karhutla di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menilai seharusnya helikopter water bombing di Indonesia minimal sebanyak 50 tidak hanya 22 unit.

"Jadi Heli Water Bombing ini seharusnya di Indonesia ini minimal ketika El Nino itu ada 50, tapi sekarang yang tersedia hanya 22, ini sudah seluruh Indonesia kami kerahkan," katanya dalam rapat kerja anggaran Komisi VIII di kompleks parlemen, Senayan, Jumat (15/9/2023).

Masalah utama terjadinya kemacetan pembelian helikopter jenis water bombing disebabkan karena perang antar Rusia dan Ukraina. Perang tersebut membuat pembelian helikopter dari dua negara tersebut terhenti.

"Kenapa hanya 22? Karena dulu-dulu ketika Ukraina dengan Rusia belum perang, kami ambil heli dari sana. Nah sekarang mereka bertempur sendiri sehingga kesulitan," jelasnya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/340/3160613/polri-2lcI_large.jpg
Breaking News! Perwira Brimob Tewas saat Padamkan Kebakaran Hutan di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/340/3159372/kebakaran-5GQu_large.jpg
Modifikasi Cuaca Berhasil Turunkan Hujan dan Kendalikan Kebakaran Hutan di Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/608/3151995/kebakaran-fBxD_large.jpg
Kebakaran Hutan Melanda Kawasan Danau Toba, Sudah 50 Hektare Lahan Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/519/3038425/lahan-di-gunung-arjuno-kembali-terbakar-21-hektare-hangus-dijilat-si-jago-merah-eeom38sd6l.jpg
Lahan di Gunung Arjuno Kembali Terbakar, 21 Hektare Hangus Dijilat Si Jago Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037796/karhutla-menurun-bmkg-klaim-efek-modifikasi-cuaca-adDAx2fOlg.jpg
Karhutla Menurun, BMKG Klaim Efek Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/608/3036336/hutan-lindung-di-danau-toba-terbakar-dpr-cukup-ironi-hanya-ditangani-seadanya-W7nA1YfuIy.jpg
Hutan Lindung di Danau Toba Terbakar, DPR: Cukup Ironi Hanya Ditangani Seadanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement