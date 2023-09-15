Polisi Periksa Pemeran Film Porno di Jaksel Hari Ini, Termasuk Siskaeee

JAKARTA - Polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap para pemeran film porno dalam kasus rumah produksi film porno yang terbongkar di kawasan Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu.

Adapun agenda pemeriksaan itu bakal dilakukan pada hari ini Jumat (15/9/2023) di Polda metro Jaya, Jakarta Pusat pada pukul 10.00 WIB.

“Pemeriksaan mulai jam 10 (pagi),” kata Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Ardian Satrio Utomo kepada wartawan, Jumat.

Ardian menyebutkan pemeriksaan itu juga bakal dilakukan terhadap artis Siskaeee. Diketahui, sebanyak 12 pemeran perempuan dan pemeran pria ada lima orang.

Sebanyak 12 perempuan itu yakni VV, SKE, CN, SE, E, BLI, M, MGP, S, J, ZS, dan AB. Sementara, 5 pemeran pria yaitu BP, P, UR, AG (AD), serta RA.