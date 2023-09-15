Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Periksa Pemeran Film Porno di Jaksel Hari Ini, Termasuk Siskaeee

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |07:10 WIB
Polisi Periksa Pemeran Film Porno di Jaksel Hari Ini, Termasuk Siskaeee
A
A
A

JAKARTA - Polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap para pemeran film porno dalam kasus rumah produksi film porno yang terbongkar di kawasan Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu.

Adapun agenda pemeriksaan itu bakal dilakukan pada hari ini Jumat (15/9/2023) di Polda metro Jaya, Jakarta Pusat pada pukul 10.00 WIB.

“Pemeriksaan mulai jam 10 (pagi),” kata Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Ardian Satrio Utomo kepada wartawan, Jumat.

Ardian menyebutkan pemeriksaan itu juga bakal dilakukan terhadap artis Siskaeee. Diketahui, sebanyak 12 pemeran perempuan dan pemeran pria ada lima orang.

Sebanyak 12 perempuan itu yakni VV, SKE, CN, SE, E, BLI, M, MGP, S, J, ZS, dan AB. Sementara, 5 pemeran pria yaitu BP, P, UR, AG (AD), serta RA.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192102//bareskrim_buru_perekrut_9_pmi_yang_jadi_korban_tppo_di_kamboja-TWYk_large.jpg
9 PMI Jadi Korban Perdagangan Orang di Kamboja, Bareskrim Buru Perekrut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192068//bareskrim_bongkar_perdagangan_orang_di_kamboja-umln_large.jpg
Bareskrim Bongkar Perdagangan Orang di Kamboja, Diimingi Gaji Rp9 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191368//wagub_bangka_belitung_hellyana-7oQt_large.jpg
Bareskrim Tetapkan Wagub Babel Tersangka Kasus Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191297//dwp_bali_bareskrim_tangkap_17_orang_termasuk_wna_terkait_kasus_narkoba-KN0i_large.jpg
Polri Sita Narkoba Senilai Rp60,5 Miliar Jelang DWP di Bali, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191293//polri-kDn2_large.jpg
DWP Bali, Bareskrim Tangkap 17 Orang Termasuk WNA Terkait Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033//viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement