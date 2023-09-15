Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

2 Kali Gempa Guncang Jawa Timur Pagi Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |07:47 WIB
2 Kali Gempa Guncang Jawa Timur Pagi Ini
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi dua kali mengguncang Jember, Jawa Timur pada Jumat (15/9/2023).

Info dari BMKG, gempa pertama terjadi pada pukul 6.44 WIB dengan kekuatan Magnitudo 3,7. Lokasi koordinat gempa berada pada 9.41 LS-113.90 BT.

Pusat gempa berada 138 Km Tenggara Jember. Kedalamannya 10 Kilometer.

Gempa kedua mengguncang Jawa Timur pada pukul 6.57 WIB. Gempa kali ini kekuatannya Magnitudo 3,5.

Lokasi koordinat gempa berada pada 9.38 LS-113.09 BT. Pusat gempa berada pada 139 Km Barat Daya Lumajang.

Kedalaman gempa 11 Kilometer. Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbbulkan akibat gempa tersebut.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Jawa Timur BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192337/gempa-8snI_large.jpg
Gempa Dangkal M3,9 Guncang Gayo Lues Aceh, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192320/gempa-69mT_large.jpg
Gempa M4,3 Guncang Jembrana Bali Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/340/3191913/gempa-BQDw_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Raja Ampat Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191202/gempa-Jidt_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Cilacap Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191179/gempa_guncang_jailolo-Eymj_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191088/gempa-mCEq_large.jpg
Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Morowali Sulteng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement