2 Kali Gempa Guncang Jawa Timur Pagi Ini

JAKARTA - Gempa bumi dua kali mengguncang Jember, Jawa Timur pada Jumat (15/9/2023).

Info dari BMKG, gempa pertama terjadi pada pukul 6.44 WIB dengan kekuatan Magnitudo 3,7. Lokasi koordinat gempa berada pada 9.41 LS-113.90 BT.

Pusat gempa berada 138 Km Tenggara Jember. Kedalamannya 10 Kilometer.

Gempa kedua mengguncang Jawa Timur pada pukul 6.57 WIB. Gempa kali ini kekuatannya Magnitudo 3,5.

Lokasi koordinat gempa berada pada 9.38 LS-113.09 BT. Pusat gempa berada pada 139 Km Barat Daya Lumajang.

Kedalaman gempa 11 Kilometer. Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbbulkan akibat gempa tersebut.

(Arief Setyadi )