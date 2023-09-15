Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Bulan Operasi, Satgas Polri Tangkap Seribu Tersangka Perdagangan Orang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |13:02 WIB
3 Bulan Operasi, Satgas Polri Tangkap Seribu Tersangka Perdagangan Orang
Ilustrasi penjara (Foto: Antara)
JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) TPPO bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejauh ini telah menangkap 1.004 orang tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan bahwa, jumlah itu berdasarkan analisa dan evaluasi periode 5 Juni sampai dengan 13 September 2023.

"Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 1.004 orang," kata Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Jumat (15/9/2023).

Adapun, jumlah laporan polisi yang masuk terkait perdagangan manusia sampai saat ini sebanyak 836 laporan.

Dari jumlah tersebut, Ramadhan menyebut bahwa, pihak Satgas TPPO telah menyelamatkan 2.618 orang dari kejahatan perdagangan orang.

Ramadhan menyatakan, modus paling banyak dilakukan tersangka adalah dengan alasan korban dijadikan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Modus yang dilakukan, pekerja migran atau pembantu rumah tangga sebanyak 520 kasus, ABK sebanyak 7 kasus, PSK sebanyak 278 kasus, eksploitasi anak sebanyak 69 kasus," tutup Ramadhan.

(Arief Setyadi )

      
