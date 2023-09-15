MNC Peduli dan Doctorshare Gelar Pemeriksaan dan Operasi Katarak Gratis di Pulau Bungin NTB

SUMBAWA - Untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3t), MNC Peduli berkolaborasi dengan doctorshare dalam memberikan berbagai layanan kesehatan di pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

Pulau yang berada di Sumbawa merupakan pemukiman terpadat di dunia karena di lahan seluas 8,5 hingga 12 hektar itu telah dihuni oleh lebih dari 5.000 jiwa.

Untuk membantu warga Pulau Bungin, MNC Peduli dan Doctorshare menggelar pengobatan umum serta operasi kecil dan besar gratis.

Ratusan warga terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di atas kapal pinisi dan di aula desa.

Supriadi salah satu warga desa Bungin mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan sosial layanan kesehatan gratis yang dilaksanakan MNC Peduli dan Doctorshare.