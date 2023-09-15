Hary Tanoe: Rapat Perdana TPN Bahas Konsolidasi

JAKARTA – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Bakal Calon Presiden RI Ganjar Pranowo menggelar rapat perdana di Gedung TPN, MNC Center, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/09/2023). Pada kesempatan tersebut hadir ketua umum dan sejumlah pimpinan partai.

“Rapat perdana Tim Pemenangan Nasional Bakal Calon Presiden RI Ganjar Pranowo di Gedung TPN, MNC Center, Menteng, Jakarta Pusat. Gedung yang sama yang digunakan untuk Tim Kampanye Nasional (TKN) pemenangan Presiden RI Pak Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Pak Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Dihadiri oleh semua ketua umum dan pimpinan-pimpinan partai,” ujar Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) pada laman Instagram miliknya.

Pada rapat perdana tersebut dibahas sejumlah agenda termasuk konsolidasi yang bakal dilakukan.

“Membahas konsolidasi terkait dengan apa yang akan kita lakukan ke depan, organisasi, kemudian aturan-aturan main yang nanti akan kita lakukan. Saling mengisi satu sama lain. Pak Arsjad Rasjid hadir sebagai ketua yang sudah ditunjuk untuk TPN, ada Mantan Panglima TNI Pak Andika Perkasa, Mantan Wakapolri Pak Gatot Eddy Pramono dan Ketua Harian Nasional Partai Perindo Dr Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi juga hadir,”imbuh HT.

(Khafid Mardiyansyah)