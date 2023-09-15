Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Sebut Mobil yang Disita KPK Masih Nyicil

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |21:25 WIB
Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Sebut Mobil yang Disita KPK Masih Nyicil
Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto (foto: MPI/Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto menyatakan, beberapa mobil mewah yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lunas.

Seperti diketahui, KPK telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah harta benda Eko Darmanto, dari mobil, motor, dan tas branded.

"Masih nyicil sampai sekarang," kata Eko seusai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (15/9/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Eko juga membantah adanya sejumlah nomor rekening yang digunakan untuk menampung gratifikasi.

"Ngga, ngga betul itu," ucapnya.

Sebelumnya, Tim penyidik KPK mengamankan berbagai motor dan mobil mewah dari rumah mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Selain itu, diamankan juga tas branded merek internasional dari kediaman Eko Darmanto.

Mobil, motor, hingga tas mewah tersebut diamankan penyidik usai menggeledah beberapa lokasi di daerah Jakarta Utara, Tangerang Selatan, dan Depok Jawa Barat. Salah satunya, rumah Eko. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Eko.

"Tim penyidik telah selesai melakukan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat yang berada di wilayah Jakarta Utara, Tangerang Selatan dan Depok, Jawa Barat," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).

"Tempat dimaksud adalah rumah kediaman dari pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan rumah kediaman pihak terkait lainnya," sambungnya.

