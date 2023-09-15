Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M3,0 Guncang Wilayah Toli-Toli Sulteng

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |21:34 WIB
Gempa M3,0 Guncang Wilayah Toli-Toli Sulteng
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,0 mengguncang wilayah Toli-Toli, Sulawesi Tengah, pada Jumat (15/9/2023) sekira pukul 21.24 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.66 Lintang Utara - 120.09 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.0, 15-Sep-2023 21:24:08WIB, Lok:0.66LU, 120.09BT (78 km BaratDaya TOLI-TOLI-SULTENG), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Toli-Toli gempa
