Berita Duka, Mantan Kepala BKPM Theo F. Toemion Meninggal Dunia

JAKARTA - Mantan Kepala Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2001-2005, Theo F Toemion meninggal dunia pada usia 67 tahun.

Informasi yang diterima Okezone, Jumat (15/9/2023). Saat ini, jenazah disemayamkan di Rumah Duka dan Kremasi Tabitha Ruang Charis 3 lantai 6, di Jalan Arjuna Utara, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

"Rencana akan dikebumikan pada hari Minggu," demikian pesan yang diterima Okezone.

Namun, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak keluarga terkait meninggal dunianya Theo F Toemion.

Perlu diketahui, Theodorus Franciscus Toemion atau lebih populer dikenal sebagai Theo Toemion adalah seorang ekonom Indonesia.

Ia adalah mantan Kepala BKPM di Indonesia (2001–2005). Sebelumnya, Theo adalah anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P pada periode 1999-2004. Sebelum terjun ke kancah politik, Theo adalah seorang money broker terkemuka di kawasan Asia.

(Awaludin)